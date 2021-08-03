Де Дзерби дал интервью испанской газете Marca, где коуч “Шахтера”, помимо прочего, рассказал почему он выбрал именно донецкий клуб.

- Недостатка предложений не было, почему именно "Шахтер"?

- Я выбрал "Шахтер", потому что они смотрят на футбол как я: спортивный директор, скауты, генеральный менеджер и, прежде всего, президент. Ну и еще потому, что, с моей точки зрения, это топ-клуб в Европе.

- Ссылаясь на Transfermarkt, "Шахтер" восьмая команда по затратам на трансферы этим летом (47 миллионов евро). Какие цели вы перед собой ставите?

- Главная цель "Шахтера" - выиграть чемпионат, а затем добиться успеха в Европе. Мы подписали Педриньо, Марлона и Лассина Траоре, Винисиус Тобиас прибудет в январе. Мы начинаем новый цикл, и есть три конкретных и функциональных игрока, чтобы играть в футбол, который мы хотим. Я верю, что они будут сердцем клуба в ближайшие несколько лет.

- Сегодня состоится менеджерский дебют в Лиге Чемпионов. Это третий квалификационный раунд против "Генка". Какие ожидания от игры?

- Бельгийские команды всегда очень организованы. У них есть молодые, но сильные игроки. “Шахтеру” будет тяжело пройти … но и “Генку” тоже.

- Если “Шахтер” выйдет в групповой этап, как далеко он сможет пройти по турниру?

- "Шахтер", с кем бы он ни играл, выходит на поле, думая о победе. Лимиты будут отмечены игровым полем, но устанавливать лимиты выхода не рекомендуется. Сейчас мы играем с "Генком" и хотим пройти дальше, но если получится, у нас будет еще две игры до группового этапа. Если мы пройдем, цель останется прежней: пройти во второй раунд. А потом... игра за игрой. Я настаиваю, мы выходим на поле, с уверенностью, что можем побеждать.

- В команде сейчас 13 бразильцев. Вы были удивлены?

- Все бразильские футболисты - серьезные ребята, очень профессиональные. Обладают прекрасными физическими и техническими качествами. Приятно тренировать их, иметь в составе. Для меня все игроки одинаковы: бразильцы, украинцы, африканцы ... Я отношусь ко всем одинаково.

- "Шахтер" уже в предсезонке забил несколько мячей “в стиле Де Дзерби”. В чем секрет?

- Секрет не в Де Зерби, а в хороших игроках. Мы много работаем на тренировках. В "Шахтере" хорошо то, что футболисты быстро поняли мою идею.

- "Сассуоло" сделал трех игроков (Локателли, Берарди и Распадори) чемпионами Европы с Италией. Вы чувствуете себя частью этого успеха?

- Я не чувствую этого. Я чувствую ответственность за то, что сделал в "Сассуоло". Мы стараемся дать клубу другую философию игры, которая меня отличает и представляет. Италии посчастливилось иметь Манчини, который привнес свою философию и привел Италию к завоеванию трофея с помощью другого способа игры, который не был обычной контратакой. В этом и была прелесть этой победы. Манчини изменил футбольную историю Италии.

- Вы были близки к тренерству в "Лас Пальмасе", не так ли?

- 4-5 лет назад я мог поехать в "Лас Пальмас", который был в Первом дивизионе, но этого не произошло. Ла Лига - чемпионат, который мне нравится, и он меня стимулирует. В любом случае, я только что приехал в "Шахтер", верю и надеюсь, что смогу пробыть здесь несколько лет.

- Как вы хотели бы, чтобы люди запомнили ваш “Шахтер”?

- Я бы хотел, чтобы они сказали, что у нас есть хорошие игроки, что у нас четко выверенный стиль игры, что это хороший клуб и что это команда, которая играет так против кого угодно: от низов чемпионата Украины до "Реала". Мадрид, "Сити", "Баварии"... Мы хотим играть против всех одинаково и с одинаковой храбростью, играть и выигрывать.

- Вы угрожали не играть против "Милана", потому что понимали, что Суперлига - это "переворот" против футбола. Эта позиция достигла Испании и имела широкий резонанс.

- Я думаю, то же самое, что я сказал перед игрой с "Миланом", и подтверждаю это на 100%. Будут клубы, которые никогда не смогут выиграть, потому что ценность игроков разная. С самого начала каждый должен иметь право участвовать. Мне не нравится идея Суперлиги, где будут команды, которые участвовали бы просто так, а другие никогда не получили бы подобного шанса. Подобно тому, как любая из 16 команд Украины побеждает в чемпионате или "Шахтер". Если они попадают в Лигу чемпионов, у них есть мечта победить в ней.