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“Мы должны быть максимально сконцентрированными весь матч” – Исмаили о встрече с Генком

Общие новости
(1 голосов)

Игрок уверен в команде

“Мы должны быть максимально сконцентрированными весь матч” – Исмаили о встрече с Генком

Фото: Shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Исмаили дал интервью клубному сайту “Шахтера”. Рассказал о своей игровой форме и ожиданиях от соперника.

Какие эмоции испытываешь в преддверии старта в Лиге чемпионов?

Вся команда отлично мотивирована и настроена. Лига чемпионов – турнир, в котором «Шахтер» любит выступать. Сегодня нас ждет достойный соперник и сложная игра. Но в любом случае наша цель – пройти в групповой этап. Мы сконцентрированы и для выполнения задачи постараемся выложиться на все сто процентов.

В прошлом матче Премьер-лиги со «Львовом» ты вышел на замену после продолжительной паузы. Как оцениваешь свою физическую форму?

Для меня большое счастье снова выйти на поле и окунуться в атмосферу настоящего футбола. Конечно, я еще не достиг максимума физических возможностей, ведь процесс восстановления продолжается. Но счастлив, что могу появляться на замену и помогать команде. Уверен, если и дальше буду поэтапно прогрессировать и трудиться, то вскоре выйду на оптимальный уровень.

Что можешь сказать о «Генке», который противостоит «Шахтеру» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов?

Это сильная команда с отличными игроками в первой линии атаки и мощным прессингом. Мы должны быть максимально сконцентрированными весь матч, думать и действовать очень быстро, чтобы добиться максимального результата.

За счет каких качеств «Шахтер» может пройти «Генк»?

Наша команда также достаточно сильная, не единожды проявляла себя в Европе, демонстрировала, что у нас отличные футболисты. Благодаря стилю игры, новому тренеру, уверен, мы сможем добиваться достойных результатов. Главная цель – идти дальше, пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Будем все для этого делать.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
03.08.2021 в 18:23
Дійсно йде боротьба за престиж, рейтинг, можливість зустрітися з Монако, за двадцять мільйонів з гаком нарешті... Так що будь-яка недооцінка ЧРЕВАТА... А після того, що видала Ворскла Чекаємо з перемогою заклятих
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