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“Это были фантастические три года” – Шовковский попрощался со сборной Украины

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(1 голосов)

Легенда Динамо покинул сборную в составе штаба Шевченко

“Это были фантастические три года” – Шовковский попрощался со сборной Украины

Фото: фейсбук Александра Шовковского / Автор: неизвестен

Новина українською

Сегодня Александр Шовковский выпустил обращение, в котором попрощался со сборной Украины. Он работал в штабе Андрея Шевченко с 2018 года.

"Хочу поблагодарить Андрея Шевченко за возможность присоединиться к тренерскому штабу сборной Украины! Хочу поблагодарить президента EFA Андрея Павелко за поддержку моей кандидатуры! Гранде Мауро Тассотти, Андреа Мальдера, Андреа Адзалин, Луиджи Ночентини, Педро Луис Харо!"

"Это были фантастические три года, где я работала с профессионалами своего дела! Мы прошли отличный путь от побед в Лиге наций до фантастического выступления в квалификации на Евро-2020, где в финальной части мы добились исторического результата для Украины, достигнув восьми сильнейших команд Европы!"

"Хочу поблагодарить всех, с кем пришлось сотрудничать в этот период от медицинского персонала до административного! И я уверен, что наша работа тренерского штаба станет основой еще более успешного выступления нашей национальной дружины! Слава Украине!", — написал Шовковский на своей странице в Facebook.

Александр Шовковский закончил с карьерой игрока в 2017 году, проведя в “Динамо” 23 года.

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В статье: Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
03.08.2021 в 21:49
А что Сашо сделал?за что он получал зп 3 года
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0
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Водитель трамвая (Бухарест)
03.08.2021 в 21:47
ЦеШо - такой же полезный был, как и ШеВа.
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