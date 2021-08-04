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Подвиг Вернидуба, тяжелая победа Шахтера, война Лапорты. Главные новости за 3 августа. Аудио

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Подвиг Вернидуба, тяжелая победа Шахтера, война Лапорты. Главные новости за 3 августа. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Команда Роберто Де Дзерби выкарабкалась в рамках непростого выезда в Бельгию, но и это не все наши новости на сегодня. Следующий потенциальный соперник "Шахтера" в ЛЧ после "Генка", выступление Пластуна, сюрприз от Вернидуба, дата и участники финала Олимпийских игр и наезд президента каталонской "Барселоны" на воспитанника Ла Масии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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