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Генк - Шахтер, между Ребровым и Маркевичем, первая отставка в УПЛ? | ТаТоТаке №245

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Новый выпуск футбольной программы

Генк - Шахтер, между Ребровым и Маркевичем, первая отставка в УПЛ? | ТаТоТаке №245

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№245) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первый матч "Шахтера" в евросезоне. Почему удалось победить "Генк"? Кто провалил игру, и кто наоборот - сиял? От чего у де Дзерби болит голова?

Кроме того, в выпуске - инсайды о тренере сборной Украины, первая тренерская отставка в УПЛ, сумская Санта-Барбара, которая наконец-то заканчивается, второлиговой клуб, который собирает украинских легенд

  • Странный старт Де Дзерби
  • Шахтер - не тот!
  • Генк, поклоны!
  • Самая огромная беда Шахтера
  • Худший футболист "горняков"
  • Траоре не такая уж и звезда
  • А что тогда будет с Монако?
  • Инсайды. 8 кандидатов в сборную, Маркевичу не предлагали
  • Инсайд. Первая тренерская отставка в УПЛ
  • Украинский клуб, о котором вы могли не слышать
  • Инсайд. Приоткрывает главную интригу недели

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В статье: ТаТоТаке
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