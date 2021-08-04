Генк - Шахтер, между Ребровым и Маркевичем, первая отставка в УПЛ? | ТаТоТаке №245

В новом выпуске ТаТоТаке (№245) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первый матч "Шахтера" в евросезоне. Почему удалось победить "Генк"? Кто провалил игру, и кто наоборот - сиял? От чего у де Дзерби болит голова?

Кроме того, в выпуске - инсайды о тренере сборной Украины, первая тренерская отставка в УПЛ, сумская Санта-Барбара, которая наконец-то заканчивается, второлиговой клуб, который собирает украинских легенд