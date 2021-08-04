Генк - Шахтер, между Ребровым и Маркевичем, первая отставка в УПЛ? | ТаТоТаке №245
Новый выпуск футбольной программы
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№245) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первый матч "Шахтера" в евросезоне. Почему удалось победить "Генк"? Кто провалил игру, и кто наоборот - сиял? От чего у де Дзерби болит голова?
Кроме того, в выпуске - инсайды о тренере сборной Украины, первая тренерская отставка в УПЛ, сумская Санта-Барбара, которая наконец-то заканчивается, второлиговой клуб, который собирает украинских легенд
- Странный старт Де Дзерби
- Шахтер - не тот!
- Генк, поклоны!
- Самая огромная беда Шахтера
- Худший футболист "горняков"
- Траоре не такая уж и звезда
- А что тогда будет с Монако?
- Инсайды. 8 кандидатов в сборную, Маркевичу не предлагали
- Инсайд. Первая тренерская отставка в УПЛ
- Украинский клуб, о котором вы могли не слышать
- Инсайд. Приоткрывает главную интригу недели
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