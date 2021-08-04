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“Он возвращается”: Леонид Кучук – новый главный тренер Руха

Общие новости
(1 голосов)

Он и правда вернулся

“Он возвращается”: Леонид Кучук – новый главный тренер Руха

Фото: fcrukh.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Сайт львовского “Руха” представил нового главного тренера – им стал Леонид Кучук. Ранее сегодня был уволен Иван Федик.

Сообщается, что Леонид присутствовал на вечерней тренировке команды, но непосредственного участия в процессе не принимал. После занятия руководство представило Кучука как нового главного тренера игрокам.

Ранее Леонид тренировал “Рух” с февраля по ноябрь 2019 года, покинув команду, когда та находилась на первом месте в Первой лиге. Считается, что тренер стал основоположником будущего успеха и выхода в Премьер-лигу.

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Последним клубом в карьере белорусского тренера было минское “Динамо”.

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В статье: Леонид Кучук Динамо (Минск) Рух (Львов) Иван Федык
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Комментарии (4)
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LAZ E183 (Рига)
04.08.2021 в 22:43
Давно пора. Однак мене бентежить лише одне: чому Кучук в жодному клубі надовго не затримується?
Ответить
0
0
Kristo (Львов)
04.08.2021 в 22:19
Толковый тренер
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+4
0
Фк Гарт (Львів)
04.08.2021 в 22:17
Нпоганий варіант. Залишається тільки одне запитання чому не перед сезоном?
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+4
0
avatar
Prideman (Lviv)
04.08.2021 в 22:16
НАРЕШТІ!)))
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+4
0


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