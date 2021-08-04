“Он возвращается”: Леонид Кучук – новый главный тренер Руха

Сайт львовского “Руха” представил нового главного тренера – им стал Леонид Кучук. Ранее сегодня был уволен Иван Федик.

Сообщается, что Леонид присутствовал на вечерней тренировке команды, но непосредственного участия в процессе не принимал. После занятия руководство представило Кучука как нового главного тренера игрокам.

Ранее Леонид тренировал “Рух” с февраля по ноябрь 2019 года, покинув команду, когда та находилась на первом месте в Первой лиге. Считается, что тренер стал основоположником будущего успеха и выхода в Премьер-лигу.

Читайте также Леонид Кучук может вернуться во Львов - СМИ

Последним клубом в карьере белорусского тренера было минское “Динамо”.