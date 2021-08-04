“Он возвращается”: Леонид Кучук – новый главный тренер Руха
Он и правда вернулся
Фото: fcrukh.com / Автор: неизвестен
Сайт львовского “Руха” представил нового главного тренера – им стал Леонид Кучук. Ранее сегодня был уволен Иван Федик.
Сообщается, что Леонид присутствовал на вечерней тренировке команды, но непосредственного участия в процессе не принимал. После занятия руководство представило Кучука как нового главного тренера игрокам.
Ранее Леонид тренировал “Рух” с февраля по ноябрь 2019 года, покинув команду, когда та находилась на первом месте в Первой лиге. Считается, что тренер стал основоположником будущего успеха и выхода в Премьер-лигу.
Последним клубом в карьере белорусского тренера было минское “Динамо”.
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