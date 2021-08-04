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Динамо играет вничью с Фенербахче. Видео-обзор

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Киевляне разошлись миром со стамбульским клубом

Динамо играет вничью с Фенербахче. Видео-обзор

Фото: fcdynamo.kiev.ua / Автор: неизвестен

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"Динамо" сыграло заключительный товарищеский матч против турецкого "Фенербахче". Клубы сыграли вничью 1:1.

Киевляне открыли счет в матче на 28 минуте. Богдан Леднёв 0:1

Последний гол в матче, к сожалению, был забит турками на 63 минуте. Димитрис Пелкас 1:1.

Следующий матч "Динамо" проведет уже в УПЛ – 8 числа предстоит играть на выезде с луганской "Зарей".

Матч начнется в 19:30.

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