Динамо играет вничью с Фенербахче. Видео-обзор
Киевляне разошлись миром со стамбульским клубом
Фото: fcdynamo.kiev.ua / Автор: неизвестен
"Динамо" сыграло заключительный товарищеский матч против турецкого "Фенербахче". Клубы сыграли вничью 1:1.
Киевляне открыли счет в матче на 28 минуте. Богдан Леднёв 0:1
Последний гол в матче, к сожалению, был забит турками на 63 минуте. Димитрис Пелкас 1:1.
Следующий матч "Динамо" проведет уже в УПЛ – 8 числа предстоит играть на выезде с луганской "Зарей".
Матч начнется в 19:30.
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