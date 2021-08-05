Паритет Динамо, время для Реброва и контракт Месси. Главные новости за 4 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Стало известно, когда Сергей Ребров должен дать ответ УАФ, но и это не все наши новости на сегодня. Решение Королевского футбольного союза Нидерландов, переезд лидера-бунтаря "Астон Виллы" в Манчестер, форварда миланского "Интера" – обратно в Лондон; контракт Месси, избрание Ярославского и спарринг киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.