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Паритет Динамо, время для Реброва и контракт Месси. Главные новости за 4 августа. Аудио

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Паритет Динамо, время для Реброва и контракт Месси. Главные новости за 4 августа. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРаздумья Реброва, ничья Динамо и топ-трансферы финалистов ЛЧ. Главные новости за 4 августа

Стало известно, когда Сергей Ребров должен дать ответ УАФ, но и это не все наши новости на сегодня. Решение Королевского футбольного союза Нидерландов, переезд лидера-бунтаря "Астон Виллы" в Манчестер, форварда миланского "Интера" – обратно в Лондон; контракт Месси, избрание Ярославского и спарринг киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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