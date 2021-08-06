Месси ушел из Барселоны, Колос не смог обыграть казахский Шахтер. Главные новости за 5 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 5 августа

Лидер, многолетний капитан и лучший бомбардир в истории “Барселоны” Лионель Месси покидает каталонский клуб. “Несмотря на то, что “Барселона” и Лео Месси договорились о новом контракте, и собирались его сегодня подписать, соглашение невозможно оформить из-за экономических и структурных препятствий (регуляций испанской Ла Лиги)”, – сообщается на официальном сайте “Барсы”. Президент клуба Жоан Лапорта на сегодняшней пресс-конференции должен объяснить, почему “Барса” не смогла сохранить лучшего игрока мира.

Домашний матч “Колоса” с “Шахтером” Караганда в третьем квалификационном раунде Лиги конференций завершился со счетом 0:0. В первом тайме больше моментов создали гости, после перерыва – команда Руслана Костышина, однако забить не удалось никому. Ответный матч состоится десятого августа.

Капитан “Астон Виллы” Джек Грилиш перешел в “Манчестер Сити” и подписал с “горожанами” контракт на шесть лет. “Сити” заплатил за 25-летнего футболиста сборной Англии сто миллионов фунтов. Это рекордный трансфер “Манчестер Сити” и АПЛ в целом. Также Грилиш стал самым дорогим британским футболистом в истории. Новичок “Сити” получил десятый номер.

Глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины. Президент УАФ Андрей Павелко предложил Маркевичу возглавить сборную, но стороны пока не могут согласовать срок контракта, информирует Sport.ua. Запасной вариант ассоциации – Алексей Михайличенко. Что касается кандидатуры Сергея Реброва, на данный момент она в УАФ не рассматривается в связи с сложностями при одностороннем разрыве контракта 47-летнего тренера с эмиратским клубом “Аль-Айн".

В случае выхода в следующий этап квалификации ЛЧ, “Шахтер” не сможет сыграть домашний матч на НСК "Олимпийский". Базовая дата ответного матча плей-офф – 24/25 августа. Но 24 августа на НСК "Олимпийский" запланирован концерт, посвященный 30-летию Независимости Украины. Из-за его проведения организация домашнего матча "Шахтера" на центральном стадионе страны невозможна. По информации СМИ, “Шахтер” рассматривает варианты с переносом игры на киевский стадион “Динамо им. В. Лобановского или на харьковский ОСК “Металлист”.