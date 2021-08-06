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Месси ушел из Барселоны, Колос не смог обыграть казахский Шахтер. Главные новости за 5 августа

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А также рекордный трансфер британского футбола

Месси ушел из Барселоны, Колос не смог обыграть казахский Шахтер. Главные новости за 5 августа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 5 августа

Барселона не будет продлевать контракт с Месси

Лидер, многолетний капитан и лучший бомбардир в истории “Барселоны” Лионель Месси покидает каталонский клуб. “Несмотря на то, что “Барселона” и Лео Месси договорились о новом контракте, и собирались его сегодня подписать, соглашение невозможно оформить из-за экономических и структурных препятствий (регуляций испанской Ла Лиги)”, – сообщается на официальном сайте “Барсы”. Президент клуба Жоан Лапорта на сегодняшней пресс-конференции должен объяснить, почему “Барса” не смогла сохранить лучшего игрока мира.

Матч Колоса с Шахтером закончился без голов

Домашний матч “Колоса” с “Шахтером” Караганда в третьем квалификационном раунде Лиги конференций завершился со счетом 0:0. В первом тайме больше моментов создали гости, после перерыва – команда Руслана Костышина, однако забить не удалось никому. Ответный матч состоится десятого августа.

Манчестер Сити побил трансферный рекорд АПЛ

Капитан “Астон Виллы” Джек Грилиш перешел в “Манчестер Сити” и подписал с “горожанами” контракт на шесть лет. “Сити” заплатил за 25-летнего футболиста сборной Англии сто миллионов фунтов. Это рекордный трансфер “Манчестер Сити” и АПЛ в целом. Также Грилиш стал самым дорогим британским футболистом в истории. Новичок “Сити” получил десятый номер.

Маркевич получил предложение возглавить сборную Украины

Глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины. Президент УАФ Андрей Павелко предложил Маркевичу возглавить сборную, но стороны пока не могут согласовать срок контракта, информирует Sport.ua. Запасной вариант ассоциации – Алексей Михайличенко. Что касается кандидатуры Сергея Реброва, на данный момент она в УАФ не рассматривается в связи с сложностями при одностороннем разрыве контракта 47-летнего тренера с эмиратским клубом “Аль-Айн".

Шахтер не может провести на Олимпийском возмонжный матч плей-офф ЛЧ

В случае выхода в следующий этап квалификации ЛЧ, “Шахтер” не сможет сыграть домашний матч на НСК "Олимпийский". Базовая дата ответного матча плей-офф – 24/25 августа. Но 24 августа на НСК "Олимпийский" запланирован концерт, посвященный 30-летию Независимости Украины. Из-за его проведения организация домашнего матча "Шахтера" на центральном стадионе страны невозможна. По информации СМИ, “Шахтер” рассматривает варианты с переносом игры на киевский стадион “Динамо им. В. Лобановского или на харьковский ОСК “Металлист”.

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Комментарии (2)
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Fishing 555 (Rivne)
06.08.2021 в 07:24
Запасной вариант Миха Миха уже Динамо тренировал и сделал с Динамо помойку. Тоже и со сборной будет.
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metall1925 (Merefa)
06.08.2021 в 06:30
Это ещё 1 звоночек! Нехер команды из райцентров допускать в упл! !!Вместо нашей лиги, оптимально! создать что то на подобе КХЛ, там где есть денежки и инфрастуктура в клубе на высоте, а то так село оно и в африке село. Как клуб из села может играть против клуба с миллионным населением!?учитывая то чо у той шахты бюджета нет - это муниципальный клуб
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