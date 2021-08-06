Уход Месси, паритет Костышина, приобретение для Пепа. Главные новости за 5 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Лидер, капитан и лучший бомбардир "Барселоны" покидает Каталонию, но и это не все наши новости на сегодня. Паритет "Колоса" в Лиге конференций, рекордный переезд Джека Грилиша из Бирмингема в Манчестер, кандидатуры Маркевича, Михайличенко и Реброва для УАФ, а также праздничная бронь НСК. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.