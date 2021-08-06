  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Уход Месси, паритет Костышина, приобретение для Пепа. Главные новости за 5 августа. Аудио
В тренде

Уход Месси, паритет Костышина, приобретение для Пепа. Главные новости за 5 августа. Аудио

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Уход Месси, паритет Костышина, приобретение для Пепа. Главные новости за 5 августа. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеМесси ушел из Барселоны, Колос не смог обыграть казахский Шахтер. Главные новости за 5 августа

Лидер, капитан и лучший бомбардир "Барселоны" покидает Каталонию, но и это не все наши новости на сегодня. Паритет "Колоса" в Лиге конференций, рекордный переезд Джека Грилиша из Бирмингема в Манчестер, кандидатуры Маркевича, Михайличенко и Реброва для УАФ, а также праздничная бронь НСК. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miha (Нежин)
06.08.2021 в 09:27
Шахтер забирай Месси, ты же восточная Барселона.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...