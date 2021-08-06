Спасибо за победу на ЧМ. Сегодня Александр Петраков празднует день рождения
Специалисту исполнилось 64 года
УАФ
Сегодня, 6 августа празднует день рождения главный тренер сборной Украины U18 Александр Петраков.
Ему исполнилось 64 года.
Профессиональную тренерскую карьеру начал в запорожском "Торпедо", где входил в тренерский штаб (1993-1994), затем работал на аналогичной должности в "ЦСКА-2"(Киев). Впоследствии тренировал других участников второго по рангу дивизиона Украины, а именно "Спартак" (Сумы) и ФК "Винница".
С 2010 года Александр Васильевич работает главным тренером различных юношеских сборных Украины, где по итогам разных лет уже успел достичь для украинского футбола различных международных успехов (В 2014 и 2018 году его подопечные были участниками юношеского (U19) чемпионата Европы, где в первый раз заняли 5 место, а уже во второй раз улучшили свой результат (3-4 место); в 2016 были участниками юношеского (U17) чемпионата Европы.
Однако, главным достижением Петракова является победа сборной Украины U20 на чемпионате мира. В финальном поединке подопечные наставника одержали волевую победу над сборной Южной Кореи со счетом 3:1.
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