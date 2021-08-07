Месси близок к ПСЖ, Черноморец снова проигрывает. Главные новости за 6 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 6-е августа.

Как вы знаете, в четверг мир настигла самая громкая новость года - Лео Месси официально покинул "Барселону". Понятное дело, что один из лучших игроков мира не может долго находиться без команды, а потому в СМИ пошли слухи о его новом пристанище. Во-первых, аргентинец вряд ли окажется в "Ман Сити". Чемпион Англии не планирует начинать переговоры. Главный претендент на Месси - "ПСЖ". Если верить инсайдерам, в Париже готовы предложить Лео контракт по схеме 2+1 с зарплатой в 40 миллионов евро в год. Переговоры продвигаются.

В пятницу было положено начало третьего тура украинского первенства. "Металлист 1925" принимал в Харькове одесский "Черноморец". Игра получилась веселой и задорной, о чем свидетельствует счет игры - 3:2 в пользу коллектива Кривенцова. Интересно, что "моряки" дважды выходили вперед (0:1, 1:2), однако во втором тайме подсели и пропустили дважды. Героями игры стали бразилец Фабиньо (голевая и пас перед автоголом Дубко) и Бугай (дубль). Благодаря второй победе в сезоне, "Металлист 1925" смог временно подняться на третье место, в то самое время как "Черноморец" остается на последней строчке.

Оставшись без Андрея Шевченко, украинская ассоциация футбола находится в поиске нового специалиста. Сейчас все сводится к тому, что на должность рулевого по-настоящему претендуют два специалиста - Мирон Маркевич и Сергей Ребров. С первым сегодня проводил переговоры Андрей Павелко. И если верить журналисту Игорю Бурбасу, все завершилось неудачно. Вероятно, что опытного Маркевича в сборной ждать не стоит, и этот факт делает Реброва претендентом номер один на пост тренера сборной. По данным некоторых украинских СМИ, Сергей Станиславович может возглавить сборную в понедельник, 9-го августа .

Чемпион Украины против чемпиона Италии. Именно такой матч пройдет 14-го августа в Монце. Об этом сообщает официальная пресс-служба киевского клуба. Матч будет носить статус товарищеского. Что интересно, игра пройдет в выходные, прямо посреди очередного тура украинского первенства. Руководство УПЛ и соперник "Динамо", петровский "Ингулец", пошли навстречу команде Луческу и согласились перевести их поединок. Матч "Динамо" - "Ингулец" пройдет в среду, 18-го августа

В пятницу в доме футбола прошла жеребьевка второго раунда кубка Украины сезона 2021/22. На этом этапе в бой вступят 44 коллектива, которые были распределены на 22 пары. Из интересного стоит отметить дуэль двух "Карпат" (Львов и Галич), поединок харьковского "Металлиста" и "Яруда", второлигового "ЛНЗ" с "Олимпиком", а также противостояние между "Кривбассом" и "Николаевом". Да, "корабелы" сейчас играют во второй лиге, но еще год назад они претендовали на выход в УПЛ. Базовая дата матчей - 18-е августа.