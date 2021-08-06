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Источник: Ребров будет назначен главным тренером 9 августа

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(5 голосов)

Видимо, удалось всё уладить с "Аль-Айном"

Источник: Ребров будет назначен главным тренером 9 августа

Фото: wikipedia.org / Автор: неизвестен

Новина українською

Сайт meta-ratings сообщил, что согласно их информации, Ребров с юристами сумел уладить все проблемы с руководством "Аль-Айна". О назначении специалиста на должность будет объявлено после исполкома УАФ в понедельник.

Также Sport.ua заявляет, что контракт Реброва будет подписан по схеме 2+1(на два года с возможностью продления ещё на один).

Ранее сообщалось, что у Реброва отсутствовал пункт в контракте, позволяющий без компенсации расторгнуть контракт с клубом, если из сборной поступит приглашение.

Тем не менее, юристы должны были помочь тренеру воспользоваться прописанным в соглашении "испытательным сроком", в течении которого клуб и специалист присматриваются друг ко другу и могут без проблем расторгнуть соглашение.

Также ранее сегодня стал известен итог переговоров Маркевича с Павелко – он тренировать сборную не будет.

В понедельник пройдет исполком УАФ, которого сегодня утром просил подождать Павелко. По словам президента Украинской ассоциации футбола, именно после него будет назван новый менеджер сборной.

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В статье: Сергей Ребров Андрей Павелко Аль-Айн (ОАЭ) УАФ
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (8)
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amg333 (Kyiv )
07.08.2021 в 01:23
Ну если Ребров отказался от шейховских денег ради сбу,Такой поступок стоит уважения!
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0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
07.08.2021 в 01:14
Хуже чим у Шеви не буде.по крайній мірі досвіду у Реброва вдвічі більше...
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+2
0
Sashaselik (Чернигов)
07.08.2021 в 01:02
дай Бог что бы все документы были в порядке, Ребров, Скрипник и Григорчук, это наши топы и им нужно давать шанс в сборной.П/с: Петрякова для молодёжки бы ещё..... хотя я не знаю того человека с яйцами который смог бы убрать Руслана Ротаня без последствий...
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+2
-1
янковский ян (Запорожье)
07.08.2021 в 00:45
Ну это на данный момент самый лучший вариант
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+1
-2
Kardan (Житомир)
07.08.2021 в 00:38
Источник не подведи
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+3
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
07.08.2021 в 00:09
куда ты лезишь Ребров --пожалеешь но будет поздно
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+1
-5
balamyt (Boston)
07.08.2021 в 00:05
Поручается ..Маркевич отказался от СБУ..в пользу ... Реброва..
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+2
-2
kapkan (Луганск)
07.08.2021 в 00:29
... в пользу зарплаты!!!
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+1
-1


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