Источник: Ребров будет назначен главным тренером 9 августа
Видимо, удалось всё уладить с "Аль-Айном"
Фото: wikipedia.org / Автор: неизвестен
Сайт meta-ratings сообщил, что согласно их информации, Ребров с юристами сумел уладить все проблемы с руководством "Аль-Айна". О назначении специалиста на должность будет объявлено после исполкома УАФ в понедельник.
Также Sport.ua заявляет, что контракт Реброва будет подписан по схеме 2+1(на два года с возможностью продления ещё на один).
Ранее сообщалось, что у Реброва отсутствовал пункт в контракте, позволяющий без компенсации расторгнуть контракт с клубом, если из сборной поступит приглашение.
Тем не менее, юристы должны были помочь тренеру воспользоваться прописанным в соглашении "испытательным сроком", в течении которого клуб и специалист присматриваются друг ко другу и могут без проблем расторгнуть соглашение.
Также ранее сегодня стал известен итог переговоров Маркевича с Павелко – он тренировать сборную не будет.
В понедельник пройдет исполком УАФ, которого сегодня утром просил подождать Павелко. По словам президента Украинской ассоциации футбола, именно после него будет назван новый менеджер сборной.
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