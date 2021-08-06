Источник: Ребров будет назначен главным тренером 9 августа

Сайт meta-ratings сообщил, что согласно их информации, Ребров с юристами сумел уладить все проблемы с руководством "Аль-Айна". О назначении специалиста на должность будет объявлено после исполкома УАФ в понедельник.

Также Sport.ua заявляет, что контракт Реброва будет подписан по схеме 2+1(на два года с возможностью продления ещё на один).

Ранее сообщалось, что у Реброва отсутствовал пункт в контракте, позволяющий без компенсации расторгнуть контракт с клубом, если из сборной поступит приглашение.

Тем не менее, юристы должны были помочь тренеру воспользоваться прописанным в соглашении "испытательным сроком", в течении которого клуб и специалист присматриваются друг ко другу и могут без проблем расторгнуть соглашение.

Также ранее сегодня стал известен итог переговоров Маркевича с Павелко – он тренировать сборную не будет.

В понедельник пройдет исполком УАФ, которого сегодня утром просил подождать Павелко. По словам президента Украинской ассоциации футбола, именно после него будет назван новый менеджер сборной.