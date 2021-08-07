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Удар скорпиона в исполнении форварда женской команды Шахтера - ВИДЕО

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(1 голосов)

Красивый гол от Полины Янчук

Удар скорпиона в исполнении форварда женской команды Шахтера - ВИДЕО

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Полина Янчук отметился красивейшим забитым мячем в матче за женскую команду донецкого "Шахтера".

20-летняя девушка экстравагантным образом откликнулась на фланговую подачу партнерки по команде и замкнула пас ударом пяткой!

Видео гола Янчук

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.08.2021 в 17:14
мотя залемова?
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0
0
avatar
Степан Срака
07.08.2021 в 16:55
поле жах
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0
0


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