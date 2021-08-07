Удар скорпиона в исполнении форварда женской команды Шахтера - ВИДЕО
Красивый гол от Полины Янчук
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Полина Янчук отметился красивейшим забитым мячем в матче за женскую команду донецкого "Шахтера".
20-летняя девушка экстравагантным образом откликнулась на фланговую подачу партнерки по команде и замкнула пас ударом пяткой!
Видео гола Янчук
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.08.2021 в 17:14
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Степан Срака
07.08.2021 в 16:55
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