Заявление Маркевича, поражение Шахтера, золото Бразилии. Главные новости за 7 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 7 августа

После окончания контракта Андрея Шевченко в СМИ циркулировала информация о том, что именно Мирон Маркевич рассматривается руководством УАФ как один из главных претендентов на пост главного тренера сборной. Но сам Мирон Богданович сообщил, что ему предложения возглавить главную команду страны так и не поступило. Вместо этого он сообщил, что следующим тренером станет Сергей Ребров. Вскоре стало известно, что бывший тренер "Динамо" и "Ференцвароша" расторг контракт с "Аль-Айном", который возглавил месяц назад. Исполком УАФ, напомним, запланирован на понедельник, 9 августа.

Итальянский тренер решил дать отдохнуть тем игрокам, которые у него играют с первого матча. И не угадал. "Александрия" оказалась крепким и дерзким орешком. Подопечные Юрия Гуры забили первыми - отличился Третьяков, горняки ответили голом Корниенко, но удар Кирилла Ковальца заставил второй раз капитулировать хозяев поля. "Шахтер" давил и имел моменты, чтобы сравнять счет, но "Александрия" выстояла и победила 1:2.

Команда Йовичевича принимала "Мариуполь" и обеспечила себе результат еще в первом тайме. Артем Довбик забил сам и помог это сделать Александру Назаренко. Азовцы ответили во втором тайме голом Вьюнника, однако удаление Драмбаева помешало "Мариуполю" провести решающий штурм. Таким образом "Днепр-1" набрал семь очков после трех туров и возглавил турнирную таблицу. Еще в одном матче дня "Рух" под руководством уже нового тренера Леонида Кучука переиграл "Верес" 2:1 (Борячук, Климчук - Шестаков).

Харьковчане приехали в гости к "Прикарпатью" и победили 1:4 (Сондей - Жо, Балули, Фомин, Банада). У "Кривбасса" матч был значительно драматичнее - "Горняк-Спорт" выиграл первый тайм благодаря автоголу, во втором тайме криворожане усилиями Хобленко отыгрались, а на 90 + 3-й Говедарица забил решающий гол - 1:2. Первую победу под руководством Юрия Калитвинцева получило "Полесье" - 0:3 с "Кременем". Наконец "Агробизнес" был сильнее "Краматорска" - 2:0.

Новый сезон в Премьер-лиге традиционно начинается матчем между чемпионом и обладателем Кубка Англии - за трофей сыграли "Манчестер Сити" и "Лестер". Горожане сыграли полуосновным составом (Зинченко не попал в заявку), и игра в целом была равной. Все решил единственный гол, забитый "Лестером" перед завершением. На 89-й минуте Ихеаначо реализовал пенальти и принес лисам первый трофей в этом сезоне.

Бывший форвард "Руха" вышел на замену в составе "Труа" против "Пари Сен-Жермен" на 80-й минуте. На тот момент его команда уступала в счете 1:2. Повлиять на ход игры Николай не смог - матч так и завершился. Добавим, что ПСЖ пока играет без многих звезд - Неймар, Ди Мария, Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Вератти в заявку не попали. Зато играл Мбаппе, который отметился результативной передачей на Икарди. Интересно, что в СМИ появилась информация, что Килиан настроен покинуть Париж, если клуб таки подпишет Лионеля Месси.

В Токио состоялся финал олимпийского турнира по футболу. За золото соревновались сборные Бразилии и Испании. Основное время завершилось вничью 1:1. Бразильцы в первом тайме не реализовали пенальти (Ришарлисон), но забили с игры (Кунья). Испания отыгралась после перерыва усилиями Оярсабаля. 90 минут так и закончились, поэтому пришлось играть овертайм. А тут удача улыбнулась Бразилии - на 108-й минуте Малком забил решающий мяч. Таким образом, бразильцы во второй раз подряд выиграли футбол на Олимпиаде. Интересно, что капитаном команды был 38-летний Дани Алвеш. Для него это 42 золото в его невероятной карьере.