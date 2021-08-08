Артем Гагарин: Зеленский очень переживает и за Кривбасс, и за Черноморец, Карпаты и Металл
Места себе не находит
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал об отношении к футболу президента Украины Владимира Зеленского:
“ — С выходом в первую лигу поздравил одним из первых. Он человек футбольный. Его послание заключается в том, что в каждом большом городе Украины должен быть футбольный клуб.
Зеленский очень переживает и за “Кривбасс”, и за “Черноморец”, “Карпаты” и “Металл”. За все эти клубы, у которых есть какие-то проблемы.
— Он знает, что вы сейчас кучу крутых футболистов позвали? Развиваете женскую команду.
— Конечно. Он и про женскую команду знает. Что она есть. Мы ему сначала говорили, что будет и “Кривбасс-2”, но потом приняли решение на 1-2 года отложить эту идею. Поскольку это отдельный продукт, которым тоже нужно заниматься. Туда нужны людские ресурсы, а их нет", - сказал Гагарин.
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