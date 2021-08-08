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Артем Гагарин: Зеленский очень переживает и за Кривбасс, и за Черноморец, Карпаты и Металл

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(12 голосов)

Места себе не находит

Артем Гагарин: Зеленский очень переживает и за Кривбасс, и за Черноморец, Карпаты и Металл

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Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал об отношении к футболу президента Украины Владимира Зеленского:

С выходом в первую лигу поздравил одним из первых. Он человек футбольный. Его послание заключается в том, что в каждом большом городе Украины должен быть футбольный клуб.

Зеленский очень переживает и за “Кривбасс”, и за “Черноморец”, “Карпаты” и “Металл”. За все эти клубы, у которых есть какие-то проблемы.

— Он знает, что вы сейчас кучу крутых футболистов позвали? Развиваете женскую команду.

— Конечно. Он и про женскую команду знает. Что она есть. Мы ему сначала говорили, что будет и “Кривбасс-2”, но потом приняли решение на 1-2 года отложить эту идею. Поскольку это отдельный продукт, которым тоже нужно заниматься. Туда нужны людские ресурсы, а их нет", - сказал Гагарин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Владимир Зеленский Металлист (Харьков) Артем Гагарин Карпаты (Львов)
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(12 голосов)
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Источник:
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Комментарии (20)
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Запорізьке Торпедо (zp)
08.08.2021 в 14:10
думаю он больше переживает куда после окончания срока можно будет сдрыснуть с наворованными капиталами
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+3
0
III (Lviv) (Львів)
08.08.2021 в 14:06
Ах от чого в Карпат проблеми почалися, то ж ця сопля про нас переживати почала.
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+1
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
08.08.2021 в 13:55
!!!На про всяк випадок - пішов НАХ зеянелох обдовбаний айкосами
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+10
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
08.08.2021 в 13:57
ПОВНА АБСОЛЮТна ЗНЕВАГА до наркомана на стадіоні! ДЕ ТВОЇ АНАЛІЗИ, криворізьке совкове дно!!!?
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+10
0
Сеш (Дніпро)
08.08.2021 в 13:44
2021год, а статьи для тёмных крестьян 1917 г про дедушку Ленина. Рука лицо, переживает за Черноморец, Карпаты...
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
08.08.2021 в 13:34
Зеленский не идеальный президент, но лучше Пороха 100%
Ответить
+1
-14
Andriy Mironyuk
08.08.2021 в 13:48
Цікаво чим? А то за 2 роки так і не чути конкретної відповіді на це питання?
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+2
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
08.08.2021 в 14:07
08.08.2021 в 13:34 БРЕХНЯ нахабна брехня!!! зе - совкова відрижка, яка за рахунок 73% дурнів і совків - третій рік без докорів сумління грабує УКРАЇНУ!!! І не потрібно брехати про краще майбутнє (тому що теперішнє - це вже дно дна!) При Петру Порошенку РІВЕНЬ ЖИТТЯ (а не вже виживання на рівні мало не нижче плінтусу) був у рази вищий (якщо навіть не в десяток разів) та інфляція, рівень запозичень, виплат держборгів, СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ населення врешті-решт КРАЩЕ БЕЗЗАПЕРЕЧНО БУВ!!! І Порошенко свою каденцію ЗАЙМАВСЯ ВИКЛЮЧНО своїми обов'язками - ОБОВ'ЯЗКАМИ ПРЕЗИДЕНТА - Зовнішня політика, дипломатичні відносини, забезпечення армії, МОВА, АРМІЯ, ВІРА - і йому (Порошенку) навіть і у думку не приходило -ЛАМАТИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД, ГНУТИ ЧЕРЕЗ КОЛІНО КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ - ЧИМ ЗАРАЗ І ЗАЙМАЄТЬСЯ ДІЮЧИЙ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
Ответить
+10
-1
Ten0N (Leopolis)
08.08.2021 в 14:12
При Петру Порошенку було ні чим не краща, не пиши фігні. Дурбецело картонове ти.
0
-11
Ten0N (Leopolis)
08.08.2021 в 14:23
Якої армією він займався? Крав гроші? Чи ти забув про Гладковського і його синка? Нагадати тобі хто його поставив? Ти настільки тупий, що не бачиш банально, Пеця такий самий кондом як і Зе.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.08.2021 в 14:07
і не буде чутно
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+1
0
pofiq 50 (Олександрія)
08.08.2021 в 13:28
А що 70% українців заїдають злидні йому по цимбалах..
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+7
-1
Ten0N (Leopolis)
08.08.2021 в 14:05
Звідки така цифра? Чому не 75% чи 83%?
Ответить
0
-9
efim423 (odessa)
08.08.2021 в 13:22
это как америка и европа постоянно высказывают свою стурбованисть
Ответить
+2
0
football_soccer (Украина)
08.08.2021 в 13:15
хорошо, что за тарифы он совсем не переживает, а то нервы не выдержали такой стресс
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+5
-1
Алекс-666 (Запорожье)
08.08.2021 в 13:01
Пєреєживаєт... Можєт, нє пєреживьот?
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+4
-1
Andriy Mironyuk
08.08.2021 в 13:54
Бідолася!!! Пєрєживаєть! То то його спережоване "новає маладоє ліцо" так розносить, як порося на преміксах.. Не здохне, на жаль. Хоча може "пєрєживательний" порошок неякісний попадеться.
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.08.2021 в 14:08
это была бы слишком большая удача
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+4
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
08.08.2021 в 12:54
Так пєрєживаєт, що аж душой балєєт. А тим часом сайт Наші Гроші пише, що в тендерах за програмою Велике Будівництво від нашого дешевнобального переживальщика перемагає обмежена кількість "своїх" компаній, через що вартість робіт завищеною щонайменше на 40%.
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+3
-2
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alexmoor (Ясинувата - Україна)
08.08.2021 в 13:44
Так в нас називають Велике Крадівництво
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+2
0


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