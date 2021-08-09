Неопределенность с Ребровым, победа Динамо, лидерство Ворсклы. Главные новости за 8 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 8 августа

В субботу Мирон Маркевич заявил, что новым тренером сборной станет Сергей Ребров. В СМИ появилась информация, что тому удалось договориться о расторжении контракт с "Аль-Айном". Но уже в воскресенье клуб из ОАЭ выступил с заявлением, в котором утверждается, что в соглашении с Ребровым нет пункта о прекращении сотрудничества в случае приглашения от сборной. "Аль-Айн" настаивает, что Сергей Станиславович не обращался в клуб с запросом об отставке. Остается напомнить, что именно в понедельник Исполком УАФ должен объявить о назначении нового тренера сборной Украины взамен Андрею Шевченко. Хотя Андрей Павелко не исключил, что решение вопроса затянется до четверга.

Уже в третьем туре УПЛ украинские болельщики стали свидетелями матча между чемпионом и бронзовым призером. "Динамо" пыталось диктовать условия сопернику и на 17-й минуте Сирота открыл счет, замкнув подачу с углового. Во втором тайме де Пена не смог переиграть Шевченко с отметки, а через несколько минут право на 11-метровый получила "Заря", но и Фаворов не справился - стойка. Затем Буяльский удвоил преимущество "Динамо", однако киевляне не смогли удержать ворота на замке - на 90+4-й Фримпонг сократил отставание, но не более. 1:2 в пользу киевлян.

В другом матче седьмого тура команда Юрия Максимова достаточно легко расправилась со "Львовом". Уже на 11-й минуте счет был 2: 0 - постарались Кане и Тилль, а перед перерывом Степанюк забил третий мяч. Он же оформил дубль после перерыва. "Львов" ответил лишь голом престижа в исполнении Довгого. "Ворскла" побеждает 4:1 и возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

В Первой лиге состоялись три матча. "Волынь" сыграла в сухую ничью с "Альянсом", который успел умереть с начала сезона и воскреснуть. Это уже вторая ничья луцкой команды на старте. Тернопольская "Нива" поделила очки с "Олимпиком" - тоже 0:0. А вот хмельницкое "Подолье" не оставило шансов "ВПК-Агро" - разгром 3:0.

Собственно, благодаря итальянским СМИ этот трансфер уже был секретом Полишинеля. Как и ожидалось, Виктор Коваленко сезон 2021/2022 проведет в аренде в "Специи", которая в прошлом сезоне заняла 15 место в Серии А. Добавим, что Коваленко переехал на Апеннины зимой, но не смог сразу закрепиться в обойме Джан-Пьеро Гасперини. За "Аталанту" он сыграл лишь в одном матче.

Аргентинец на "Камп Ноу" попрощался с "Барселоной". Он сообщил, что с клубом все было договорено, но остаться помешали правила Ла Лиги. Месси согласился на снижение зарплаты на 50%, других условий ему и не предлагали. Также Лионель прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ. По его словам, это один из вариантов, но говорить о чем-то конкретном пока рано.

Мадридский клуб встретился с "Миланом". В первом тайме в воротах вышел Тибо Куртуа, Лунин заменил его после перерыва. "Милан" почти не атаковал ворота сливочных, но в одном эпизоде Андрей сыграл весьма эффектно, потянув удар Браими. В конце концов, все завершилось ничьей 0:0.