  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ребров Шредингера, успех Динамо, матч Лунина и переход Коваленко. Главные новости за 08.08. Аудио
В тренде

Ребров Шредингера, успех Динамо, матч Лунина и переход Коваленко. Главные новости за 08.08. Аудио

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Ребров Шредингера, успех Динамо, матч Лунина и переход Коваленко. Главные новости за 08.08. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеНеопределенность с Ребровым, победа Динамо, лидерство Ворсклы. Главные новости за 8 августа

Результаты матчей воскресенья в рамках третьего тура УПЛ, а также трех поединков в Первой лиге, но и это не все наши новости на сегодня. Назначение Реброва в сборную подвисло в воздухе, Коваленко отправился в аренду, Месси дал большую пресс-конференцию, а мадридский "Реал" провел спарринг с "Миланом". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...