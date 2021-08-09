Ребров Шредингера, успех Динамо, матч Лунина и переход Коваленко. Главные новости за 08.08. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Результаты матчей воскресенья в рамках третьего тура УПЛ, а также трех поединков в Первой лиге, но и это не все наши новости на сегодня. Назначение Реброва в сборную подвисло в воздухе, Коваленко отправился в аренду, Месси дал большую пресс-конференцию, а мадридский "Реал" провел спарринг с "Миланом". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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