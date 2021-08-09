Каналы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором Кубка и Суперкубка Италии
Следующие три сезона каналы будут показывать матчи турниров
Фото: канал Футбол 1/2/3
Телеканалы "Футбол 1/2/3" стали официальным транслятором Кубка и Суперкубка Италии.
Контракт подписан на 3 сезона.
Матчи турниров будут показаны на каналах "Футбол" и платформе OLL.tv.
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Источник:Instagram
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Комментарии (4)
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hapos25
09.08.2021 в 12:31
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Smooth da Hustler (Львів)
09.08.2021 в 11:49
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prostors (Вольногорск)
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Romerik (YNWA)
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