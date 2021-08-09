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Каналы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором Кубка и Суперкубка Италии

Общие новости
(2 голосов)

Следующие три сезона каналы будут показывать матчи турниров

Каналы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором Кубка и Суперкубка Италии

Фото: канал Футбол 1/2/3

Новина українською

Телеканалы "Футбол 1/2/3" стали официальным транслятором Кубка и Суперкубка Италии.

Контракт подписан на 3 сезона.

Матчи турниров будут показаны на каналах "Футбол" и платформе OLL.tv.

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В статье: Телеканал Футбол1/2/3
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Комментарии (4)
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hapos25
09.08.2021 в 12:31
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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Smooth da Hustler (Львів)
09.08.2021 в 11:49
Серія а на мегого, а кубок на футболах, о це прорив, тре терміново підняти ціну на футболи
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0
0
prostors (Вольногорск)
09.08.2021 в 10:45
А что там Коваленко будут показывать?
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
09.08.2021 в 10:26
Збирають вже об'їдки зі стола. Всьо ж забрали
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+1
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