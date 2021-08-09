Заря - Динамо, первая лажа Де Дзерби, все же Ребров! | ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют главные события 3 тура УПЛ. Почему "Динамо" не имело проблем с "Зарей"? Почему провалился "Шахтер"? Удалось возвращения Кучука?

Кроме того, ведущие поговорили и о Сергее Реброве во главе сборной Украины и то, почему и на кого обиделся Мирон Маркевич.