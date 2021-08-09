Заря - Динамо, первая лажа Де Дзерби, все же Ребров! | ТаТоТаке
Стрим футбольной программы
Скриншот: ТаТоТаке
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют главные события 3 тура УПЛ. Почему "Динамо" не имело проблем с "Зарей"? Почему провалился "Шахтер"? Удалось возвращения Кучука?
Кроме того, ведущие поговорили и о Сергее Реброве во главе сборной Украины и то, почему и на кого обиделся Мирон Маркевич.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады обвинило Романа Зозулю в фашизме
- Тренер Динамо: Реакция Родригеса после замены? Это не балет, а футбол - тут всегда есть эмоции
- Рывок через все поле. ВИДЕО, как Тайсон забил первый гол после возвращения в Бразилию
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...