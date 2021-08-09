Фамилия нового тренера сборной Украины станет известно в четверг – источник
С Ребровым может не получиться
Фото: hromadske.ua / Автор: неизвестен
Игорь Цыганык в рамках шоу "Цыганык Live" поделился деталями ситуации вокруг тренерского кресла сборной. Тренера узнаем в четверг, а у Реброва есть проблемы с расторжением контракта.
Журналист сообщил, что Ребров, якобы, получил устное одобрение от руководства "Аль-Айна" на расторжение контракта, но, когда дело дошло до официальных решений, клуб решил взять паузу. На данный момент они не хотят прекращать сотрудничество.
Также подтвердилась информация, что Сергей Ребров прилетал в Киев на выходных, несмотря на опровержения Арабских СМИ. Сообщается, что он встречался с Андреем Павелко.
Тем не менее, как сообщает источник, завтра Сергей вернется в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы продолжить подготовку к сезону и попытаться уладить вопрос с расторжением соглашения.
Напомним, что Ребров – основной кандидат на пост главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.
Ранее, помимо него, рассматривалась возможность назначения Мирона Маркевича, но после разговора последнего с Андреем Павелко, этот вариант отпал.
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