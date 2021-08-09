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Фамилия нового тренера сборной Украины станет известно в четверг – источник

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(3 голосов)

С Ребровым может не получиться

Фамилия нового тренера сборной Украины станет известно в четверг – источник

Фото: hromadske.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Игорь Цыганык в рамках шоу "Цыганык Live" поделился деталями ситуации вокруг тренерского кресла сборной. Тренера узнаем в четверг, а у Реброва есть проблемы с расторжением контракта.

Журналист сообщил, что Ребров, якобы, получил устное одобрение от руководства "Аль-Айна" на расторжение контракта, но, когда дело дошло до официальных решений, клуб решил взять паузу. На данный момент они не хотят прекращать сотрудничество.

Также подтвердилась информация, что Сергей Ребров прилетал в Киев на выходных, несмотря на опровержения Арабских СМИ. Сообщается, что он встречался с Андреем Павелко.

Тем не менее, как сообщает источник, завтра Сергей вернется в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы продолжить подготовку к сезону и попытаться уладить вопрос с расторжением соглашения.

Напомним, что Ребров – основной кандидат на пост главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.

Ранее, помимо него, рассматривалась возможность назначения Мирона Маркевича, но после разговора последнего с Андреем Павелко, этот вариант отпал.

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В статье: Мирон Маркевич Сергей Ребров Национальная сборная Украины Андрей Павелко Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Циганик LIVE

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Комментарии (13)
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Fishing 555 (Rivne)
09.08.2021 в 19:49
Миха
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0
-1
ding31
09.08.2021 в 19:33
На майдані коло церквиреволюція іде.— Хай Ребров! — усі гукнули,—за отамана буде.
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+1
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.08.2021 в 19:33
Цыганыкглавный сплетник, но не журналист
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+1
-4
krakow (Херсон)
09.08.2021 в 19:42
Зачем, оскорблять человека.И еще клеить ему,ярлык журналиста.Там же вверху,честно написано,что это - шоу. А,Цыганык,в рамках.
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
09.08.2021 в 19:31
"Понеділок починається в четвер"... Все, як завжди, в останній момент з великим запізненням. Тренування арбітрів ВАР почалося з початком нового сезону УПЛ, хоча до відкриття нового сезону було 2,5 місяці після закінчення попереднього сезону, але чомусь нікому не прийшла в голову проста думка "потренуватися" тоді, коли це не буде заважати використанню сучасного інструмента в офіційних іграх... Колишній тренер збірної місяць тягнув із рішенням чи залишатися йому біля керма, чи звалювати, і дотягнув до термінів закінчення контракту. А в УАФ "не здогадувалися", що в тренерського штабу головної збірної країни закінчуються контракти, і тому вони не могли на місяць раніше почати перемовини з потенцйними кандидатами. А головний потенційний кандидат не здогадувався місяць тому, що йому запропонують роботу зі збірною, і тому він як раз місяць тому підписав контракт з новою командою... Це просто якийсь дикий треш та фонтан тотального непрофесіоналізму. Павелко-стайл?
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+4
0
krakow (Херсон)
09.08.2021 в 19:31
"Нiбито" - ключевое слово,украинской журналистики.
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+2
0
avatar
armik (Киев)
09.08.2021 в 19:19
У Алиева есть лицензия.И ума несколько больше, чем у Реброва.
Ответить
0
-6
Acsakal (Kharkov)
09.08.2021 в 19:38
У Алієва є розум? Хіба що заспиртований в скляній банці.
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+3
0
kapkan (Луганск)
09.08.2021 в 19:18
Давайте Сабо!!!))))
Ответить
+1
-3
янковский ян (Запорожье)
09.08.2021 в 19:12
Неужели так тяжело найти тренера. Может тяжело найти ручного тренере это да согласен.
Ответить
+2
0
royalstas (Вінниця)
09.08.2021 в 18:48
Давайте Фоменка!)
Ответить
0
-4
Nazar Repa (Киев)
09.08.2021 в 18:48
Михайличенко будет новым тренером, (не)приятного просмотра
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+7
-1
kapkan (Луганск)
09.08.2021 в 19:17
Лучше уж Заварова пусть ставят.
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+3
-1


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