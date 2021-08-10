  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Травма Агуэро, Месси ждут в Париже, Реброва – в сборной. Главные новости за 9 августа. Аудио
В тренде

Травма Агуэро, Месси ждут в Париже, Реброва – в сборной. Главные новости за 9 августа. Аудио

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Травма Агуэро, Месси ждут в Париже, Реброва – в сборной. Главные новости за 9 августа. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеДесна становится лидером УПЛ, УАФ пока не назначила Реброва. Главные новости за 9 августа

Итоги поединка третьего тура УПЛ между "Десной" и "Ингульцом", а также лидерство подопечных Рябоконя, но и это не все наши новости на сегодня. "Аль-Айн" мешает УАФ и Реброву, Ромелу Лукаку берет билеты в Лондон, форвард "Барселоны" попадает в лазарет, а Лео Месси "ищет ручку", чтобы подписать трудовой договор с "Пари Сен-Жермен". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...