Травма Агуэро, Месси ждут в Париже, Реброва – в сборной. Главные новости за 9 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Итоги поединка третьего тура УПЛ между "Десной" и "Ингульцом", а также лидерство подопечных Рябоконя, но и это не все наши новости на сегодня. "Аль-Айн" мешает УАФ и Реброву, Ромелу Лукаку берет билеты в Лондон, форвард "Барселоны" попадает в лазарет, а Лео Месси "ищет ручку", чтобы подписать трудовой договор с "Пари Сен-Жермен". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.