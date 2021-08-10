Травма Агуэро, Месси ждут в Париже, Реброва – в сборной. Главные новости за 9 августа. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеДесна становится лидером УПЛ, УАФ пока не назначила Реброва. Главные новости за 9 августа
Итоги поединка третьего тура УПЛ между "Десной" и "Ингульцом", а также лидерство подопечных Рябоконя, но и это не все наши новости на сегодня. "Аль-Айн" мешает УАФ и Реброву, Ромелу Лукаку берет билеты в Лондон, форвард "Барселоны" попадает в лазарет, а Лео Месси "ищет ручку", чтобы подписать трудовой договор с "Пари Сен-Жермен". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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