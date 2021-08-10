Ради Суперкубка УЕФА? Ярославский выделил солидную сумму на новую аудиосистему для стадиона Металлист
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Металлист
Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский выделил 250 тысяч евро на новую аудиосистему.
На харьковской арене будут установлены новые акустические системы, динамики для громкоговорителей, микшерные пульты и другие современные элементы озвучивания. Обновление проводится в рамках масштабного восстановления инфраструктуры клуба.
В процессе работ будет установлено оборудование американской компании Bose, ведущего мирового бренда в сфере производства звуковой техники – об этом сообщает пресс-служба клуба.
Таким образом, "Металлист" прилагает все усилия для того, чтобы Харьков стал претендентом на проведение матча за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители ЛЧ и ЛЕ.
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