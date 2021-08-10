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Ради Суперкубка УЕФА? Ярославский выделил солидную сумму на новую аудиосистему для стадиона Металлист

Общие новости
(2 голосов)

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Ради Суперкубка УЕФА? Ярославский выделил солидную сумму на новую аудиосистему для стадиона Металлист

Металлист

Новина українською

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский выделил 250 тысяч евро на новую аудиосистему.

На харьковской арене будут установлены новые акустические системы, динамики для громкоговорителей, микшерные пульты и другие современные элементы озвучивания. Обновление проводится в рамках масштабного восстановления инфраструктуры клуба.

В процессе работ будет установлено оборудование американской компании Bose, ведущего мирового бренда в сфере производства звуковой техники – об этом сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, "Металлист" прилагает все усилия для того, чтобы Харьков стал претендентом на проведение матча за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители ЛЧ и ЛЕ.

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В статье: Александр Ярославский ОСК "Металлист" Суперкубок УЕФА Металлист (Харьков)
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Источник:
metalist.ua

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Комментарии (4)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
10.08.2021 в 12:03
? Питання, в Україні взагалі проводився колись Суперкубок УЄФА... звісно, зрозуміло, що це не такий престижний ЄВРОкубок, як ЛЄ і тим паче ЛЧ, але все ж...
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football_soccer (Украина)
10.08.2021 в 11:49
он же ныл и требовал, что бы с бюджета города ремонтировали всю инфраструктуру клуба , а сейчас 250к евро вот так просто отдает? )
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M&M (Lviv)
10.08.2021 в 11:41
Бюджетники напряглись
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Сумчанин (Сумы)
10.08.2021 в 11:31
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