Ради Суперкубка УЕФА? Ярославский выделил солидную сумму на новую аудиосистему для стадиона Металлист

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский выделил 250 тысяч евро на новую аудиосистему.

На харьковской арене будут установлены новые акустические системы, динамики для громкоговорителей, микшерные пульты и другие современные элементы озвучивания. Обновление проводится в рамках масштабного восстановления инфраструктуры клуба.

В процессе работ будет установлено оборудование американской компании Bose, ведущего мирового бренда в сфере производства звуковой техники – об этом сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, "Металлист" прилагает все усилия для того, чтобы Харьков стал претендентом на проведение матча за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители ЛЧ и ЛЕ.