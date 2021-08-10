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В основе два украинца – стал известен составы команд на матч“Шахтёра” с “Генком”

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(1 голосов)

Де Дзерби продолжает отдавать предпочтение бразильцам

В основе два украинца – стал известен составы команд на матч“Шахтёра” с “Генком”

Фото: shakhtar.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер “Шахтёра” объявил состав команды на матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против “Генка”. Также свой состав показали и бельгийцы.

Из изменений с прошлого матча – Алан Патрик теперь в основе. Он же выведет команду с капитанской повязкой. Полузащитник сменил Соломона, который травмировался в предыдущей встрече.

Де Дзерби продолжает доверять место в основе игрокам с бразильским паспортом.

Также состав показала и бельгийская команда:

Напомним, что предыдущий матч закончился со счетом 2:1 в пользу “Шахтёра”. Счёт в матче открыли бельгийцы, но потом Тете уверенно реализовал пенальти, а Алан Патрик замкнул в пустые ворота, после красивой предголевой передачи Марлоса.

Матч пройдет в Киеве на НСК “Олимпийском”. Начало сегодня в 20:30.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (10)
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Дядько Петро (Волинь)
10.08.2021 в 19:59
вже який матч з мінімум українців в старті, і чомусь немає воплів які були на Євро-2020. Де Степаненко, де Кривцов. Судаков, Марлос?
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+1
0
Андрей(Киев) (Киев)
10.08.2021 в 19:58
Позор Украины это ты,в еврокубках нормальные болельщики болеют за все команды своей страны.
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0
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 19:58
Хоть бы не обкакались
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0
0
Зритель (Харьков)
10.08.2021 в 19:59
Могут
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0
0
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Просто Толик (Одесса)
10.08.2021 в 19:57
Верим в ребят! Вперёд Генк!
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0
-3
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 19:59
Два дебила-это сила
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0
0
СТОП крот (Киев)
10.08.2021 в 19:53
Фу, грязная даунбаско-бразильская помойка. Позор Украины
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+1
-4
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 19:56
Позор - это твои высеры.
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+3
-1
SeventyFour (Phoenix)
10.08.2021 в 19:51
Давайте еще кроты слейтесь и будет взагалі день «заєбісь»
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+3
-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 19:58
Шо-то я очкую)))
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+1
0


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