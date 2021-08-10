В основе два украинца – стал известен составы команд на матч“Шахтёра” с “Генком”
Де Дзерби продолжает отдавать предпочтение бразильцам
Фото: shakhtar.ua / Автор: неизвестен
Официальный твиттер “Шахтёра” объявил состав команды на матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против “Генка”. Также свой состав показали и бельгийцы.
⚒ Наш состав на ответный матч с «Генком» в @ChampionsLeague. Вперед, «Шахтер»!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 10, 2021
Следите за игрой #ШахтерГенк онлайн: https://t.co/xuXbG3m4hY.#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/M7GEiLJffj
Из изменений с прошлого матча – Алан Патрик теперь в основе. Он же выведет команду с капитанской повязкой. Полузащитник сменил Соломона, который травмировался в предыдущей встрече.
Де Дзерби продолжает доверять место в основе игрокам с бразильским паспортом.
Также состав показала и бельгийская команда:
STARTERS ????⚪️#krcgenk #mijnploeg #shagnk pic.twitter.com/U12V7RHRr6— KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 10, 2021
Напомним, что предыдущий матч закончился со счетом 2:1 в пользу “Шахтёра”. Счёт в матче открыли бельгийцы, но потом Тете уверенно реализовал пенальти, а Алан Патрик замкнул в пустые ворота, после красивой предголевой передачи Марлоса.
Матч пройдет в Киеве на НСК “Олимпийском”. Начало сегодня в 20:30.
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