В основе два украинца – стал известен составы команд на матч“Шахтёра” с “Генком”

Официальный твиттер “Шахтёра” объявил состав команды на матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против “Генка”. Также свой состав показали и бельгийцы.

Из изменений с прошлого матча – Алан Патрик теперь в основе. Он же выведет команду с капитанской повязкой. Полузащитник сменил Соломона, который травмировался в предыдущей встрече.

Де Дзерби продолжает доверять место в основе игрокам с бразильским паспортом.

Также состав показала и бельгийская команда:

Напомним, что предыдущий матч закончился со счетом 2:1 в пользу “Шахтёра”. Счёт в матче открыли бельгийцы, но потом Тете уверенно реализовал пенальти, а Алан Патрик замкнул в пустые ворота, после красивой предголевой передачи Марлоса.

Матч пройдет в Киеве на НСК “Олимпийском”. Начало сегодня в 20:30.