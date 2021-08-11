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Месси в Париже, успех Шахтера и позор подопечных Костышина. Главные новости за 10 августа. Аудио

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Месси в Париже, успех Шахтера и позор подопечных Костышина. Главные новости за 10 августа. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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В это сложно поверить и, тем не менее, контракт между Лионелем Месси и "Пари Сен-Жермен" заключен, но и это не все наши новости на сегодня. Детали переезда аргентинца в столицу Франции, повторный успех "Шахтера" и другие победы украинцев в Лиге чемпионов, война Переса и Ла Лиги, вылет "Колоса" из Лиги конференций. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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