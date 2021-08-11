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Чигринский тренируется с греческим клубом

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Украинец сейчас находится без клуба

Чигринский тренируется с греческим клубом

Новина українською

Экс защитник "Шахтера" и "Барселоны" Дмитрий Чигринский тренируется и поддерживает форму с греческим клубом "Ионикос". Об этом информирует SDNA.

В июне 34-летний Дмитрий в статусе свободного агента покинул "АЕК", за который выступал с 2016 года.

По итогам прошлого сезона "Ионикос вышел в греческую Суперлигу. О подписании контракта украинца с греческим клубом речи не идет.

Ранее сообщалось о том, что Чигринский ведет переговоры с польской "Термаликой".

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В статье: Дмитрий Чигринский
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Источник:
SDNA

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