Чигринский тренируется с греческим клубом

Экс защитник "Шахтера" и "Барселоны" Дмитрий Чигринский тренируется и поддерживает форму с греческим клубом "Ионикос". Об этом информирует SDNA.

В июне 34-летний Дмитрий в статусе свободного агента покинул "АЕК", за который выступал с 2016 года.

По итогам прошлого сезона "Ионикос вышел в греческую Суперлигу. О подписании контракта украинца с греческим клубом речи не идет.

Ранее сообщалось о том, что Чигринский ведет переговоры с польской "Термаликой".