Чигринский тренируется с греческим клубом
Украинец сейчас находится без клуба
Экс защитник "Шахтера" и "Барселоны" Дмитрий Чигринский тренируется и поддерживает форму с греческим клубом "Ионикос". Об этом информирует SDNA.
В июне 34-летний Дмитрий в статусе свободного агента покинул "АЕК", за который выступал с 2016 года.
По итогам прошлого сезона "Ионикос вышел в греческую Суперлигу. О подписании контракта украинца с греческим клубом речи не идет.
Ранее сообщалось о том, что Чигринский ведет переговоры с польской "Термаликой".
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Источник:SDNA
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