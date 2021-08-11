Шахтер - Генк, каналы Футбол на дне, Бордо перехватил бразильца в Динамо | ТаТоТаке №246

В новом выпуске ТаТоТаке (№246) Андрей Сенькив и заместитель главного редактора Трибуны Александр Сажко анализируют то, как "Шахтер" прошел "Генк". Почему ответный матч оказался таким легким для горняков? Чего очень не хватает команде де Дзерби? Способен ли вице-чемпион Украины воплотить в жизнь идеи итальянского тренера?

Кроме того, в выпуске - сколько каналы Футбол платят клубам Первой лиги? заиграет ли Кухаревич в "Труа"? почему Гуцуляк до сих пор в "Десне"? чем пахнет МEGOGO?