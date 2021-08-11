Шахтер - Генк, каналы Футбол на дне, Бордо перехватил бразильца в Динамо | ТаТоТаке №246
Свежий выпуск программы
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№246) Андрей Сенькив и заместитель главного редактора Трибуны Александр Сажко анализируют то, как "Шахтер" прошел "Генк". Почему ответный матч оказался таким легким для горняков? Чего очень не хватает команде де Дзерби? Способен ли вице-чемпион Украины воплотить в жизнь идеи итальянского тренера?
Кроме того, в выпуске - сколько каналы Футбол платят клубам Первой лиги? заиграет ли Кухаревич в "Труа"? почему Гуцуляк до сих пор в "Десне"? чем пахнет МEGOGO?
- Куда делся Спиваковский?
- Почему не играет Степаненко?
- Почему идеи де Дзерби не работают?
- Самая большая проблема Шахтера
- Разница между Сассуоло и Шахтером
- Мир совсем другой, чем когда существовал СССР
- Есть ли шансы с Монако?
- Вылет Колоса - это нормально
- Что такое MEGOGO?
- Каналы Футбол тонут
- Инсайд о контракте Футболов и ПФЛ
- От этого контракта все выиграют
- Перспективы Кухаревича в Труа
- Почему Гуцуляк до сих пор не в Днепре-1?
- Динамо, бразилец и Бордо. Инсайд от Спиваковского
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