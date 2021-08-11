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Шахтер - Генк, каналы Футбол на дне, Бордо перехватил бразильца в Динамо | ТаТоТаке №246

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Шахтер - Генк, каналы Футбол на дне, Бордо перехватил бразильца в Динамо | ТаТоТаке №246

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№246) Андрей Сенькив и заместитель главного редактора Трибуны Александр Сажко анализируют то, как "Шахтер" прошел "Генк". Почему ответный матч оказался таким легким для горняков? Чего очень не хватает команде де Дзерби? Способен ли вице-чемпион Украины воплотить в жизнь идеи итальянского тренера?

Кроме того, в выпуске - сколько каналы Футбол платят клубам Первой лиги? заиграет ли Кухаревич в "Труа"? почему Гуцуляк до сих пор в "Десне"? чем пахнет МEGOGO?

  • Куда делся Спиваковский?
  • Почему не играет Степаненко?
  • Почему идеи де Дзерби не работают?
  • Самая большая проблема Шахтера
  • Разница между Сассуоло и Шахтером
  • Мир совсем другой, чем когда существовал СССР
  • Есть ли шансы с Монако?
  • Вылет Колоса - это нормально
  • Что такое MEGOGO?
  • Каналы Футбол тонут
  • Инсайд о контракте Футболов и ПФЛ
  • От этого контракта все выиграют
  • Перспективы Кухаревича в Труа
  • Почему Гуцуляк до сих пор не в Днепре-1?
  • Динамо, бразилец и Бордо. Инсайд от Спиваковского

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В статье: ТаТоТаке
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