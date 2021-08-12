Успех Кепы, дебют Рамиреса за Динамо, замена Маркевичу. Главные новости за 11 августа. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеЧелси взял Суперкубок УЕФА, дебют Рамиреса за ДК, украинский дуэт в Фехерваре. Главные новости за 11 августа
"Челси" стал обладателем Суперкубка УЕФА, резервный вратарь помог команде Тухеля, но и это не все наши новости на сегодня. Победа и лидерство киевского "Динамо", претендент на пост главы комитета сборных, еще один украинец в "Фехерваре" и место проведения домашнего матча "Шахтера" с "Монако". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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