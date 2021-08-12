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Маркевич: Мне вообще не поступало предложений возглавить сборную

Общие новости
(4 голосов)

Тренер огорчен

Маркевич: Мне вообще не поступало предложений возглавить сборную

Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

Украинский тренер Мирон Маркевич рассказал для Tribuna.com , сможет ли УАФ вернуться к варианту с назначением его главным тренером сборной Украины.

– Я впервые это слышу.

– Сообщалось, что вам предложат подписать контракт по схеме 1+1, но переговоры сорвались. Вы отрицали эту информацию. Так как было на самом деле?

– У меня не было никаких предложений возглавить национальную команду. Вообще. Это говорили болельщики, журналисты, а официальных предложений у меня не было.

– Но в целом вас бы устроило соглашение на год+год?

– Да зачем мне комментировать разговоры. Я не в таком возрасте, чтобы комментировать догадки. Если бы мне кто-то официально сказал, мол, давайте будем... Но никакого года. Что такое год?

– А вообще ждете предложение возглавить сборную?

– Да что мне ждать. Идут переговоры со всеми, есть разные кандидаты. Со мной никто не связывался.

– Причиной возвращения к вашей кандидатуре называются трудности с разрывом контракта Реброва с "Аль-Айном". Вам не обидно, что вы как бы запасной вариант?

– Вы уже ответили на свой вопрос.

Решение по главному тренеру сборной Украины надо было принимать 12 дней назад. Время уже потеряли. Когда Шевченко ушел в отставку, тогда и надо было назначить коуча. Он бы уже давно занимался командой.

– Если назначат не вас, то возвращение в УАФ на административную должность исключаете?

– Да. Я хочу еще поработать тренером, – сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич сборная Украины
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (15)
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2.dc (Николаев)
12.08.2021 в 18:20
Дедушка откровенно взбешён ситуацией. И есть о чего - вроде и "свои" же, и так откровенно на него положили. Даже чисто по-человечески, это очень и очень по-скотски … (
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0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
12.08.2021 в 18:16
Наївний.чекає,надіється,натякає шоб покликали...
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0
-4
Valerii_Krykun (Wroclaw)
12.08.2021 в 18:11
Для чого йому збірна яка вже пролітає мимо ЧС? Через рік Металіст буде тренерувати
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0
-1
avatar
Saturn (Киев)
12.08.2021 в 18:10
Та то таке
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0
0
avatar
dmtroyan (Полтава)
12.08.2021 в 18:06
Тогда вже Алиева с Милевским и Селезневым. Убойная тройка!
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+1
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.08.2021 в 18:04
Это очень хорошо, если правда :)
Ответить
0
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.08.2021 в 18:03
Йди вже на пенсіон. Скільки можна.
Ответить
+2
-5
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.08.2021 в 17:58
це взагалі якийсь БЕДЛАМ цирк на дроті (у НАЙгіршому сенсі) - щодо Маркевич: Мені взагалі не надходило пропозицій очолити збірну В цій ситуації НАЙбільше шкода Маркевича
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+7
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.08.2021 в 18:06
Мирон Маркевич - НАЙкращий тренер з НАЙкращим тренерським доробком (НЕ завжди усе демонструють чемпіонства та кубки, не мені вам розтлумачувати - яким чином, зокрема у наших РЕАЛіях "здобуваються" ці КУБКИ та Чемпіонства) і знову ж наголошу на тому - що Маркевич НЕ будучи тренером ані ДК, ані шахтаря - 2-х грошових ВПЛИВових мішків у футбольній сфері УКРАЇНИ - Маркевич спромігся на 7 (6 одна вилучена за договорняк з Карпатами 2008) бронз та срібло ЧУ !!! (щоправда чому Кубка України жодного не вдалося здобути - те ще питання...) але за ДОРОБКОМ здобутків та досвіду - МАРКЕВИЧ №1 серед Тренерів України - і саме він Найкращий кандидат у тренери Нацзбірної УКРАЇНИ
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+7
0
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dmtroyan (Полтава)
12.08.2021 в 18:10
Якраз оце все і лякає Павелка, бо буде питання, а чому він цього не зробив 5 років назад?
0
0
Lion Killer (Львів)
12.08.2021 в 17:44
Це була чудова кандидатура на 1-2 рки. А вони шось чудять з арабами, Михйличенком і бог=зна ким іншим.
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0
-1
balamyt (Boston)
12.08.2021 в 17:40
Да оставьте Маркевича в покое...Он с этими клоунами из УАФ дел уже иметь не хочит..Пусть подставляют кого другого..
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+3
-8
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.08.2021 в 18:05
Маркевич за бабло готов практически на все
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0
-9
MaximSK (Киев)
12.08.2021 в 17:38
Павелко его и не рассматривал как кандидата, хотел поставить Реброва, но в итоге придется поставить кого-то из четверки Петраков-Михайличенко-Блохин-Ротань.
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+1
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.08.2021 в 18:04
Сплюньте! :)))
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0
-6


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