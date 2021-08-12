Маркевич: Мне вообще не поступало предложений возглавить сборную
Тренер огорчен
Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс
Украинский тренер Мирон Маркевич рассказал для Tribuna.com , сможет ли УАФ вернуться к варианту с назначением его главным тренером сборной Украины.
– Я впервые это слышу.
– Сообщалось, что вам предложат подписать контракт по схеме 1+1, но переговоры сорвались. Вы отрицали эту информацию. Так как было на самом деле?
– У меня не было никаких предложений возглавить национальную команду. Вообще. Это говорили болельщики, журналисты, а официальных предложений у меня не было.
– Но в целом вас бы устроило соглашение на год+год?
– Да зачем мне комментировать разговоры. Я не в таком возрасте, чтобы комментировать догадки. Если бы мне кто-то официально сказал, мол, давайте будем... Но никакого года. Что такое год?
– А вообще ждете предложение возглавить сборную?
– Да что мне ждать. Идут переговоры со всеми, есть разные кандидаты. Со мной никто не связывался.
– Причиной возвращения к вашей кандидатуре называются трудности с разрывом контракта Реброва с "Аль-Айном". Вам не обидно, что вы как бы запасной вариант?
– Вы уже ответили на свой вопрос.
Решение по главному тренеру сборной Украины надо было принимать 12 дней назад. Время уже потеряли. Когда Шевченко ушел в отставку, тогда и надо было назначить коуча. Он бы уже давно занимался командой.
– Если назначат не вас, то возвращение в УАФ на административную должность исключаете?
– Да. Я хочу еще поработать тренером, – сказал Маркевич.
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