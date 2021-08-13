Ребров остается в Эмиратах, Челси подписал Лукаку, УАФ нашла замену Маркевичу. Главные новости за 12 августа 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 12 августа

Сергей Ребров останется главным тренером клуба “Аль-Айн” из ОАЭ и не возглавит сборную Украины в ближайшее время. "Я был бы рад возглавить национальную команду, но пока я остаюсь здесь и буду придерживаться условий контракта. Если же клуб решит, что я должен уйти, тогда я обязательно возьму на себя работу тренера сборной", – сказал Ребров пресс-службе "Аль-Айна". В УАФ заявили, что назначение нового тренера сборной Украины состоится позже. Называется дата 17 августа.

На вчерашнем исполкоме УАФ были утверждены кадровые изменения в составе Комитета национальных команд Украинской ассоциации футбола. Новыми сопредседателями были выбраны Олег Блохин и Алексей Михайличенко, их заместителями будут Олег Протасов и Анатолий Демьяненко. Олег Блохин и Алексей Михайличенко заменили на должности Мирона Маркевича, успевшего заявить, что ему не предлагали возглавить сборную Украины.

Лондонский “Челси” побил свой трансферный рекорд, подписав нападающего миланского “Интера” Ромелу Лукаку. Обладатель Суперкубка УЕФА-2021 заплатил “Интеру” за Лукаку 115 млн евро (97 млн фунтов). Лукаку станет самым высокооплачиваемым игроком “Челси”, зарабатывая 380000 - 530000 евро в неделю. Контракт подписан на пять лет.

Вчера были сыграны ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Соперник “Зари” определялся в паре “Анортосис” – “Рапид” Вена. Австрийский клуб выиграл в первом матче со счетом 3:0, поэтому позволил себе проиграть в гостях на Кипре 1:2. Общий счет – 4:2 в пользу “Рапида”. Матчи плей-офф ЛЕ состоятся 19 и 26 августа.

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных команд. Сборная Украины опустилась с 24-й позиции на 25-ю. Среди представителей УЕФА Украина находится на 15-м месте. Лидером рейтинга остается сборная Бельгии. Второе место занимает Бразилия, третья – Франция, соперник Украины в отборе на ЧМ-2022.

УЕФА планирует внести изменения в правила финансового контроля европейских клубов. Как информирует The Times, вместо финансового фэйр-плей будет установлен потолок зарплат: клубы не смогут тратить на зарплаты более 70% своих доходов. Нарушителям придется платить дополнительный “налог на роскошь”.