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Ребров остается в Эмиратах, Челси подписал Лукаку, УАФ нашла замену Маркевичу. Главные новости за 12 августа 

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Блохин и Михайличенко поделили должность на двоих 

Ребров остается в Эмиратах, Челси подписал Лукаку, УАФ нашла замену Маркевичу. Главные новости за 12 августа 

Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 12 августа

Аль-Айн не отпустил Реброва в сборную Украины

Сергей Ребров останется главным тренером клуба “Аль-Айн” из ОАЭ и не возглавит сборную Украины в ближайшее время. "Я был бы рад возглавить национальную команду, но пока я остаюсь здесь и буду придерживаться условий контракта. Если же клуб решит, что я должен уйти, тогда я обязательно возьму на себя работу тренера сборной", – сказал Ребров пресс-службе "Аль-Айна". В УАФ заявили, что назначение нового тренера сборной Украины состоится позже. Называется дата 17 августа.

Блохин и Михайличенко поделили должность в УАФ

На вчерашнем исполкоме УАФ были утверждены кадровые изменения в составе Комитета национальных команд Украинской ассоциации футбола. Новыми сопредседателями были выбраны Олег Блохин и Алексей Михайличенко, их заместителями будут Олег Протасов и Анатолий Демьяненко. Олег Блохин и Алексей Михайличенко заменили на должности Мирона Маркевича, успевшего заявить, что ему не предлагали возглавить сборную Украины.

Ромелу Лукаку перешел в Челси

Лондонский “Челси” побил свой трансферный рекорд, подписав нападающего миланского “Интера” Ромелу Лукаку. Обладатель Суперкубка УЕФА-2021 заплатил “Интеру” за Лукаку 115 млн евро (97 млн фунтов). Лукаку станет самым высокооплачиваемым игроком “Челси”, зарабатывая 380000 - 530000 евро в неделю. Контракт подписан на пять лет.

Определился соперник Зари в плей-офф Лиги Европы

Вчера были сыграны ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Соперник “Зари” определялся в паре “Анортосис” – “Рапид” Вена. Австрийский клуб выиграл в первом матче со счетом 3:0, поэтому позволил себе проиграть в гостях на Кипре 1:2. Общий счет – 4:2 в пользу “Рапида”. Матчи плей-офф ЛЕ состоятся 19 и 26 августа.

Украина потеряла позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных команд. Сборная Украины опустилась с 24-й позиции на 25-ю. Среди представителей УЕФА Украина находится на 15-м месте. Лидером рейтинга остается сборная Бельгии. Второе место занимает Бразилия, третья – Франция, соперник Украины в отборе на ЧМ-2022.

УЕФА готовит замену финансовому фэйр-плей

УЕФА планирует внести изменения в правила финансового контроля европейских клубов. Как информирует The Times, вместо финансового фэйр-плей будет установлен потолок зарплат: клубы не смогут тратить на зарплаты более 70% своих доходов. Нарушителям придется платить дополнительный “налог на роскошь”.

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