Заявление Реброва, Лукаку в Челси, Блохин и Михайличенко в УАФ. Главные новости за 12 августа. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеРебров остается в Эмиратах, Челси подписал Лукаку, УАФ нашла замену Маркевичу. Главные новости за 12 августа
Объяснение ситуации от самого Реброва, назначение Блохина и Михайличенко в УАФ, но и это не все наши новости на сегодня. Переход Лукаку в "Челси", оппонент "Зари" в плей-офф Лиги Европы, рейтинг сборных от ФИФА и место сборной Украины в нем, изменения ФФП от УЕФА. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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