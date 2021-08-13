Заявление Реброва, Лукаку в Челси, Блохин и Михайличенко в УАФ. Главные новости за 12 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Объяснение ситуации от самого Реброва, назначение Блохина и Михайличенко в УАФ, но и это не все наши новости на сегодня. Переход Лукаку в "Челси", оппонент "Зари" в плей-офф Лиги Европы, рейтинг сборных от ФИФА и место сборной Украины в нем, изменения ФФП от УЕФА. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.