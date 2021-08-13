Сетьен - о поражении от Динамо в 1986 году: Мы ничего не смогли сделать против этой команды

Бывший полузащитник сборной Испании и мадридского "Атлетико" Кике Сетьен поделился воспоминаниями об игре против киевского "Динамо" в финале Кубка обладателей кубков УЕФА 1986 году (3:0).

"Динамо" тогда было впечатляющей командой. За день до игры мы вышли на поле, а они заканчивали тренировку. Не знали тогда, какой у них физический уровень.

Они обогнали нас в первые двадцать минут. Мы ничего не могли сделать с Блохиным, Заваровым, Демьяненко.

Да, мы знали, что это футболисты мирового уровня. Но, повторюсь, мы ничего не смогли сделать против них. Хоть и в тот год мы играли очень хорошо", - сказал Сетьен.