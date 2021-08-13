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Сетьен - о поражении от Динамо в 1986 году: Мы ничего не смогли сделать против этой команды

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(4 голосов)

Киевляне тогда выиграли Кубок кубков УЕФА

Сетьен - о поражении от Динамо в 1986 году: Мы ничего не смогли сделать против этой команды

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Бывший полузащитник сборной Испании и мадридского "Атлетико" Кике Сетьен поделился воспоминаниями об игре против киевского "Динамо" в финале Кубка обладателей кубков УЕФА 1986 году (3:0).

"Динамо" тогда было впечатляющей командой. За день до игры мы вышли на поле, а они заканчивали тренировку. Не знали тогда, какой у них физический уровень.

Они обогнали нас в первые двадцать минут. Мы ничего не могли сделать с Блохиным, Заваровым, Демьяненко.

Да, мы знали, что это футболисты мирового уровня. Но, повторюсь, мы ничего не смогли сделать против них. Хоть и в тот год мы играли очень хорошо", - сказал Сетьен.

Отметим, что матч завершился победой киевлян со счетом 3:0. Голы на счету Александра Заварова, Олега Блохина и Вадима Евтушенко.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Динамо (Киев) Кике Сола
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Комментарии (2)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.08.2021 в 16:02
Помню, по дециметровому каналу поеазывали, пришлось идти к товарищу через сеандал с жено))) но оно того стоило
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.08.2021 в 15:59
"Ми ничего не могли с ними сделать." После Лобановского о Динамо так никто уже не скажет...
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0
-1


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