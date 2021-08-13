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Динамо отправилось на матч с Интером в составе 25 футболистов

Общие новости
(1 голосов)

Матч состоится 14 августа

Динамо отправилось на матч с Интером в составе 25 футболистов

Фото: Официальный сайт Динамо Киев

Новина українською

В субботу, 14 августа, в Монце, пройдет товарищеский матч между миланским "Интером" и киевским "Динамо".

На игру в Италии киевляне отправились в составе 25 футболистов:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Шабанов, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, де Пена, Вербич, Караваев, Буяльский, Антюх.

Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.

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В статье: Динамо (Киев) Интер (Милан)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (9)
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Fishing 555 (Rivne)
13.08.2021 в 18:12
Много умных появилось.
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0
0
avatar
Maldini (Киев)
13.08.2021 в 17:31
Интер выставит второй состав!С кем ещё можно проверить молодёжь!Зачем едут ТРИ ВРАТАРЯ-непонятно!Отовариться?!
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
13.08.2021 в 17:47
Отовариться они могут и без Интера. Совок с колючей проволокой давно закончился, в стране безвиз...
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0
-1
dimasventura (Одесса)
13.08.2021 в 17:22
У Динамо спарринги Интеры и прочие интересные соперники а у Шахты спарринг Шахтер 19)))
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+2
0
amg333 (Kyiv )
13.08.2021 в 17:52
Скоро будет ещё один спарринг с арендупольской будкой))
Ответить
+1
0
amg333 (Kyiv )
13.08.2021 в 17:06
Два Великих клуба Гранде Интер и Гегемон Украины сыграют товарищеский матч,надо глянуть-это же все таки не с колхозниками черниговскими играют!
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+2
-2
surzhik (Чернігів)
13.08.2021 в 17:15
Принимали со всех сторон как актриса немецкого кино от этих колхозников два года вподряд
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+2
-1
ZNAK_VOPROSA
13.08.2021 в 17:39
Не обращай внимание, у киевских фанов мания величия. На самом деле, играет один из грандов итальянского футбола против посредственной команды из Киева
0
-2
amg333 (Kyiv )
13.08.2021 в 17:47
Не знаю что вы там принимали,но Динамо чемпион,а Десна в опе оказалась в конце.)))) так что подотри сопли,и не истери!
+1
0


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