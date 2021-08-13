Динамо отправилось на матч с Интером в составе 25 футболистов
Матч состоится 14 августа
Фото: Официальный сайт Динамо Киев
В субботу, 14 августа, в Монце, пройдет товарищеский матч между миланским "Интером" и киевским "Динамо".
На игру в Италии киевляне отправились в составе 25 футболистов:
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Шабанов, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, де Пена, Вербич, Караваев, Буяльский, Антюх.
Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.
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Источник:ФК Динамо Киев
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