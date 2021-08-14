Победа Шахтера, провал Арсенала, дебют Коваленко. Главные новости за 13 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 13-е августа.

В стартовом матче 4-го тура УПЛ, "Шахтер" встретился в Киеве с "Металлистом 1925". Донецкий клуб одержал прогнозируемую победу, которая, правда, досталась не без труда. "Горняки" пыхтели весь первый тайм, пытаясь взломать оборону харьковчан, однако забили лишь во втором. Дважды. Сначала после стандарта отличился Степаненко, а под занавес поединка окончательный счет установил Траоре. "Шахтер" добывает три очка и теперь полностью сосредотачивается на "Монако", с которым играть уже во вторник. У "Металлиста 1925" шесть очков после четырех туров.

Начался новый сезон английской премьер-лиги. Дебютант турнира "Брентфорд" на своем поле принимал фаворита - лондонский "Арсенал". Все закончилось сенсацией. "Пчелы" забили по разу в каждом из таймов, удержав при этом свои ворота на замке. Отличный дебют от "Брентфорда", который поднялся на первое место. Пускай и временно. У "Арсенала" кажется хватает проблем.

Стартовал также и немецкий чемпионат. Мюнхенская "Бавария" на правах чемпиона открывала сезон, сыграв вничью с "Боруссией" Менхенгладбах. Оба клуба летом сменили наставников - мюнхенцев возглавил Юлиан Нагельсманн, а "жеребят" - Ади Хюттер. Несмотря на статус фаворита, "Бавария" пропустила первой, правда сравняла еще в первом тайме, усилиями Роберта Левандовского. Итог - 1:1, не самый удачный старт чемпиона Германии. Также начался регулярный сезон испанского первенства - "Валенсия" минимально обыграла "Хетафе" .

Этим летом украинец Виктор Коваленко покинул "Аталанту", отправившись в аренду в "Специю". В пятницу состоялся его дебют за новую команду в рамках матча кубка Италии. Хавбек вышел с первых минут в игре против "Порденоне", отыграв 86 минут. "Специя" отлично провела первый тайм, забив дважды, после чего снизила темп, пропустила и снова забила. По итогу, новая команда Виктора вышла в следующий этап, а сам украинец провел добротный дебютный матч.

Нашелся очередной клуб, с которым связывают с возможным трансфером Владислава Супряги. По данным Tuttomercatoweb, в украинском нападающем заинтересован "Удинезе". Рассматривается аренда с правом выкупа, однако сумма перехода пока не сообщается. "Динамо", а также сам футболист, были бы не против подобного трансфера.