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Женская команда Шахтера в первом в своем официальном матче в истории розгромила соперниц

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"Горняки" рвутся на вершину

Женская команда Шахтера в первом в своем официальном матче в истории розгромила соперниц

Шахтар/Автор невідомий

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В рамках первого тура женской Первой лиги Украины "Багира" принимала в Кропивницком донецкий "Шахтер". Гости с первых минут завладели инициативой и уже к перерыву добыли преимущество в четыре гола. Отметим, что исторический первый мяч в истории официальных поединков женской команды "горняков" в своей актив записала Старухина, а Молодюк оформила дубль. Сейчас "горняки" возглавляют группу Б Первой Лиги.

"Багира" (Кропивницкий) - "Шахтер" (Донецк) - 0:5 (0:4)

Голы: Старухина (6), Янчук (16, пен.), Молодюк (30, 40), Манзюк (90+3)

"Шахтер": Денищич (к), Вегерич, Головач, Ильина, Ковб, Кожухарь (Манзюк, 65), Кревская (Ольховская, 75), Молодюк (Когут, 81), Мохнач (Козуб, 65), Старухина (Кравчук, 75 ), Янчук

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В статье: Шахтер (Донецк)
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