Драма в Чернигове, разгромное поражение Динамо, феерия Яремчука. Главные новости за 14 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 14 августа

Полтавчане приехали в Луцк на встречу с "Вересом". В начале второго тайма Тилль реализовал пенальти и вывел "Ворсклу" вперед, однако почти сразу Солдат восстановил равновесие. У ровенчан была прекрасная возможность выйти вперед, однако Сергийчук не реализовал пенальти. 1:1 в итоге. По схожему сценарию проходила игра "Зари" с "Минаем". Закарпатцы открыли счет благодаря точному удару Горина, но Алахьяр Саядманеш ответил через 12 минут. До завершения оставалось играть полчаса, но луганчанам так и не удалось вырвать победу.

Этот матч должен был определить лидера чемпионата по итогам игрового дня. Первый тайм лучше провела "Десна", которая умело защищалась и использовала один из своих моментов - Денис Безбородько замкнул подачу от Калитвинцева. После перерыва "Днепр-1" активизировался, но остался в меньшинстве - сначала красную получил Ди Франко, затем Пихаленок за неспортивное поведение. Тем не менее, вдевятером днепряне смогли отыграться - Артем Довбик забил свой четвертый гол. Однако удержать ничью гости не смогли - "Десна" забила на 86-й, Евгений Паст не удержал мяч в руках после удара Тараса Завийского. Черниговцы после четырех туров имеют максимум очков и возглавляют турнирную таблицу.

Вместо матча с "Ингульцом" в рамках четвертого тура киевляне сыграли товарищеский поединок с чемпионом Италии. Фактически судьба встречи была решена еще в первом тайме. Сначала отличился Барелла после великолепной комбинации, а затем контратаку завершил Джеко. Во втором тайме киевлян добил Сенси - 3:0 в пользу "Интера". Ну а игра с "Ингульцом" состоится в среду, 18 августа.

Харьковскому "Металлисту" пришлось постараться, чтобы одолеть "Олимпик". Собственно, колумбиец Риаксос забил в середине первого тайма, но в середине второго дончане отыгрались. Победный "Металлист" забил на 81-й ударом с пенальти, отличился тот же Риаксос. У "Кривбасса" все было гораздо проще - 4:1 с "Кременем". У Хобленко дубль, в общем - четыре гола с начала сезона. Кроме того, "Альянс" разгромил на выезде ВПК-Агро 0:3, "Нива" одолела "Горняк-Спорт" 1:0, а "Оболонь" была сильнее "Прикарпатья" - 3:1.

Украинский форвард вышел в основе орлов на матч против "Аруки". И стал героем игры. Сначала он ассистировал Вальдшмидту, а на 43-й минуте отличился сам. На 57-й минуте Роман покинул поле. Игра в итоге так и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Бенфики", которая на старте сезона очков пока не теряет.

Центральным матчем первого тура в АПЛ стала встреча "Манчестер Юнайтед" и "Лидс Юнайтед". Фернандес открыл счет в первом тайме, но сразу после перерыва "Лидс" сравнял (Эйлинг). Однако ненадолго. К концу игры в ворота павлинов влетели еще четыре мяча. Приз MVP забрал себе Поль Погба, который отдал четыре (!) результативные передачи. "Челси" разгромил "Кристал Пэлас" 3:0, "Лестер" минимально справился с "Вулвз", три сухих мяча "Ливерпуль" забил "Норвичу".

"Боруссия" Дортмунд в межсезонье потеряла Джейдон Санчо, но сейчас желто-черные об этом не вспоминают, ведь у них есть Эрлинг Холанд! Норвежец в игре с "Айнтрахтом" абсолютно неудержимым и помог своей команды выиграть со счетом 5:2. На счету форварда дубль и три результативные передачи! Большие победы также одержали "Штутгарт" (5:1 над "Гройтер Фюрт") и "Хоффенхайм" (4:0 на "Аугсбургом"), а "Байер" поделил очки с "Унионом".

Сливочные в первом туре Ла Лиги приехали в гости к "Алавесу". Первый тайм обошелся без голов, а во втором сразу отметился Бензема. Он затем сделает дубль, но перед этим забьет Фернандес. "Алавес" не дал Куртуа оставить ворота на замке, но последнее слово было за "Реалом" - Жуниор Винисиус сделал счет 4:1.

Уже на 27-й минуте счет стал 3:0 в пользу парижан. Икарди, Мбаппе и Дракслер обеспечили существенное преимущество. Правда, во втором тайме парижане начали валять дурака и позволили сопернику сократить отставание до минимума. Впрочем, гол Сарабия гарантировал ПСЖ спокойное завершение матча - 4:2. Между тем действующий чемпион Франции "Лилль" проиграл на своем поле "Ницце" со счетом 0:4.