Паритеты в УПЛ, победа Кумана, поражение Гвардиолы. Главные новости за 15 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Кандидат на должность тренера сборной Украины может занять пост уже завтра, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты четвертого тура УПЛ и трансфер СК Днепр-1, смерть легендарного немецкого форварда, неудача "Манчестер Сити" в первом туре АПЛ, успех "Барселоны" без Лионеля Месси. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.