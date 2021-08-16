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В Instagram взломали аккаунт директора Шахтера Срны

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(7 голосов)

Со страницы исчезли все публикации хорвата

В Instagram взломали аккаунт директора Шахтера Срны

Новина українською

Официальная страница в Instagram директора "Шахтера" по футболу Дарио Срны, по всей видимости, была взломана.

С аккаунта исчезли все публикации 39-летнего хорвата. Добавлено лишь одно видео, не связанное с футболом.

В Instagram взломали аккаунт директора Шахтера Срны - изображение 1

Скриншот: instagram.com/darijosrna

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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(7 голосов)
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Источник:
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Комментарии (13)
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EddyVanHallen (Измаил)
16.08.2021 в 17:56
Визитку Суркиса ещё не нашли ???
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+2
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
16.08.2021 в 17:49
вот счастья тролям привалило
Ответить
+1
-1
СТОП крот (Киев)
16.08.2021 в 14:42
Ахаха, не заплатил за наркоту?
Ответить
+8
-2
avatar
okolegko (Київ)
16.08.2021 в 14:32
Мабуть запростий пароль поставив. Якщо навіть компанія, яка спеціалізується на безпеці корпоративних клієнтів, ставить пароль 12345, то чого очікувати від далекого від ІТ чоловіка? Соціальний інжиніринг у всій красі
Ответить
+4
-2
avatar
SeventyFour (Phoenix)
16.08.2021 в 14:59
Та там було Rinat_Ahmetov мабуть
Ответить
+7
-3
СТОП крот (Киев)
16.08.2021 в 15:04
Скорее Rinat_moi_gospodin
+9
-4
avatar
Romerik (YNWA)
16.08.2021 в 14:19
Так кто же его взломал то? Это же на видео Чаудри какой-то там - президент Мариуполя. Срна просто решил пропиариться, за счёт уважаемого человека, партнёра Ахметова. Какой же это взлом
Ответить
+7
-3
romajan (Киев)
16.08.2021 в 14:17
атака клонов
Ответить
+1
-2
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
16.08.2021 в 14:04
Ответить
+16
-2
DROP D (Винница)
16.08.2021 в 14:03
Проделки всем известного клуба
Ответить
+6
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
16.08.2021 в 15:02
Монако?
Ответить
+5
0
DROP D (Винница)
16.08.2021 в 15:29
Конечно)
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.08.2021 в 17:01
мусорако
0
-2


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