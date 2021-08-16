В Instagram взломали аккаунт директора Шахтера Срны
Со страницы исчезли все публикации хорвата
Официальная страница в Instagram директора "Шахтера" по футболу Дарио Срны, по всей видимости, была взломана.
С аккаунта исчезли все публикации 39-летнего хорвата. Добавлено лишь одно видео, не связанное с футболом.
Скриншот: instagram.com/darijosrna
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Источник:Instagram
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Комментарии (13)
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EddyVanHallen (Измаил)
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