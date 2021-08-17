Заявка сборной Украины, финансы Барсы и достижение Монзуль. Главные новости за 16 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Пока ждем тренера, подъехала заявка сборной Украины на ближайший сбор, но и это не все наши новости на сегодня. Первый успех "Черноморца" в УПЛ, "Шахтер" улетел в Монако, Жоан Лапорта подробно рассказывает о финансах каталонской "Барселоны", а Мбаппе хочет переехать из Парижа в Мадрид. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.