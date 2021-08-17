Один из столпов той УПЛ. Сегодня Сергей Закарлюка мог праздновать юбилей
Все мы помним лидера того "Арсенала"
ФК Арсенал
Сергей Владимирович Закарлюка родился 17 августа 1976 года в Никополе. Сегодня ему могло исполниться 45 лет.
В его активе 9 матчей за национальную сборную Украины. Дебютировал за главную команду страны 21 марта 2002 года в товарищеском матче со сборной Японии. Закарлюка – лучший бомбардир в истории киевского "Арсенала"/ЦСКА в чемпионатах Украины в элитном дивизионе (47 забитых мячей).
Неоднократно Сергей становился лучшим бомбардиром сезона в киевском "Арсенале" (1999, 2000, 2001, 2002, 2007), в донецком "Металлурге" (2003) и в мариупольском "Ильичевце" (2005). Также он защищал цвета "Металлурга" (Никополь) и очень недолго полтавской "Ворсклы".
Трижды входил в списки 33-х лучших футболистов Украины. Является членом символического Клуба имени Александра Чижевского (356 матчей в элитном украинском дивизионе). Результативный полузащитник долгое время числился кандидатом в члены символического Клуба бомбардиров имени Олега Блохина (86 забитых мячей в матчах на высшем уровне)
Погиб Сергей Закарлюка 5 октября 2014 года в автомобильной аварии, не доехав 20 км до Полтавы. Находившийся за рулем футболист Руслан Левига выжил. Закарлюка похоронен на Берковецком кладбище.
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