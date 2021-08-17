Где и как смотреть футбол в новом сезоне: все каналы, интернет-платформы и турниры, которые они транслируют

17 августа матчами раунда плей-офф Лиги чемпионов стартует новый еврокубковый сезон, который входит в основной пакет прав от УЕФА. И это отличный повод, чтобы систематизировать для вас информацию по всем каналам, ОТТ-платформам и лигам в одном материале.

Главное: пираты - это зло. Если в девяностых это ещё могло выглядеть круто, то сейчас это просто странно, когда хвалишься в открытую тем, что воруешь. Поэтому ниже только список легальных сервисов. Они и удобнее, и с качеством никогда проблем нет, и с падениями. Правда, с последним приходилось сталкиваться на той платформе, которая уже не показывает еврокубки. В том числе уже и не показывает.

Кто-то бесплатно ещё показывает футбол?

Да. Каналы "2+2" и "УНІАН" работают в открытом доступе. Они транслируют домашние игры "Динамо", "Зари" и "Днепра-1" в чемпионате Украины. Кроме того, встречи этих же команд (также только домашних) можно бесплатно посмотреть на Youtube-канале FootballHub.

Также в Youtube на канале "Перша ліга" показывают некоторые матчи, как нетрудно догадаться, первой украинской лиги.

Вообще, если УПЛ в ютубе уже практически не найдёшь, то остальной контент там транслируют очень активно: кроме Первой лиги, конечно же, Вторая лига ПФЛ, любители ААФУ, один из сильнейших чемпионатов Европы, футзальная Экстра-лига Украины и так далее.

И ещё один очень крутой бесплатный сервис со стримами (но в аудио формате) - это Youtube-канал Подкасты UA-Футбол. Еженедельно канал ведёт стримы с трансляциями топовых матчей для украинского болельщика. При этом, неважно даже, в какой точке мира вы находитесь.

У меня всё ещё телевизор. Что на нём смотреть?

2+2 и УНІАН ТВ

Единственные каналы, которые продолжают показывать футбол и работают в бесплатном доступе. Здесь всё стабильно: три дружественных для "плюсов" клуба украинской Премьер-лиге транслируют свои домашние матчи на этих каналах. Причём, если "Динамо" удалось договориться о показе игр на более статусном "2+2", то "Заре" и "Днепру-1" приходится довольствоваться "УНІАНом", который ещё не везде найдёшь.

Чемпионат Украины. Премьер-лига (домашние матчи "Динамо", "Зари" и "Днепра-1")

Кубок Украины (домашние матчи "Динамо", "Зари" и "Днепра-1")

Лига Европы (оба матча "Заря" - "Рапид" в раунде плей-офф)

Футбол 1/2/3

Каналы Рината Ахметова потеряли практически всё, что можно, из топового европейского футбола. Поэтому приходится развивать национальный продукт, показывая УПЛ и теперь Первую лигу Украины. В своё время задавал Александру Денисову вопрос, можно ли считать успешной работу директора каналов, если его проект, за который он отвечает, растерял практически весь топ-контент. Но вместо ответа телевизионный функционер покрасился и перешёл на украинский язык в "Великом футболе".

Чемпионат Украины. Премьер-лига (домашние матчи "Шахтёра", "Колоса", "Ворсклы", "Десны", "Львова", "Александрии", "Руха", "Мариуполя", "Ингульца", "Миная", "Вереса", "Черноморца", "Металлиста 1925").

Суперкубок Украины

Первая лига Украины

Кубок Украины

Чемпионат Нидерландов

Чемпионат Турции

Кубок Италии

Суперкубок Италии

Копа Либертадорес

Чемпионат Аргентины

Кубок Бразилии

Отбор на ЧМ-2020

Лига наций УЕФА

Setanta Sports

Ирландская компания летом оформила топ-трансфер: немецкая Бундеслига перешла к ним. Пока непонятно, как весь телевизионный контент ребята собираются умещать у себя всего на двух каналах.

Чемпионат Англии

Кубок Англии

Кубок лиги Англии

Чемпионшип Англии

Чемпионат Германии

Суперкубок Германии

Чемпионат Шотландии

Чемпионат Бельгии

Шахтёр TV

Клубный канал "горняков", что логично, показывает только матчи всех своих команд структуры: первая, юношеская и женская. Игры подопечных Роберто де Дзерби можно увидеть только в записи. Остальные игры показываются в прямом эфире

Чемпионат Украины (матчи "Шахтёра" в записи)

Лига чемпионов (матчи "Шахтёра" в записи)

Лига Европы (матчи "Шахтёра" в записи)

Товарищеские матчи "Шахтёра"

Чемпионат Украины. U-21 (матчи "Шахтёра")

Первая лига Украины среди женщин (матчи "Шахтёра")

Динамо TV

В течение последнего года в эфир запустил свой телеканал и "Динамо". Собственно, контент там тот же, разве что видеоархив чуть пошире и в том числе можно увидеть, например, матчи киевлян в еврокубках ещё в 90-х.

Чемпионат Украины (матчи "Динамо" в записи)

Лига чемпионов (матчи "Динамо" в записи)

Лига Европы (матчи "Динамо" в записи)

Товарищеские матчи "Шахтёра" (в записи)

Чемпионат Украины. U-21 (матчи "Шахтёра")

Спорт1/Спорт2

До нынешнего сезона, наверное, мало кто в Украине мог клацнуть на каналы группы "Поверхность ТВ", но этим летом компания буквально сорвала джек-пот, ведь транслирует игры чемпионата Португалии, в который перешёл Роман Яремчук и уже очень резво ворвался в новую лигу, оформив "гол+пас" в дебютной для себя игре в основном составе. В остальном у каналов контент, мягко говоря, для любителей экзотики.

Чемпионат Португалии

Чемпионат Австрии

Чемпионат Беларуси

Чемпионат Литвы

Чемпионат Венгрии

Азиатский отбор к ЧМ-2022

Лига чемпионов Азии

Кубок Азии

Xsport

Некогда спортивный канал уже практически полностью остался без спортивного вещания. А после того, как "Футболы" взяли себе под контроль Первую лигу, здесь можно увидеть разве что украинскую футзальную Экстра-лигу.

Чемпионат Украины по футзалу

Eurosport1/Eurosport2

Пока не запланирован показ футбола в текущем сезоне на территории Украины.

Viasat Sport

Помимо чисто североамериканских видов спорта - американский футбол, бейсбол, баскетбол NCAA и скандинавский хоккей - компания наконец-то приобрела права и на соккер! Правда, пока только польскую лигу.

Чемпионат Польши

Я пользуюсь спутниковой тарелкой. Есть шанс что-то посмотреть с её помощью?

На спутнике в Украине работают два легальных оператора, оба из которых занимаются просто ретрансляцией каналов.

Пять тарифов, в каждом из которых есть спортивные телеканалы.

Тариф "Престижный" (199 грн/мес) и выше: Viasat Sport, Евроспорт 1/2, Xsport

Есть отдельно выделенный спортивный тариф, который включает в себя всего четыре канала. Плюс общий пакет каналов, включая спортивный.

Тариф "Футбол" (109/мес): "Футбол 1/2/3", Шахтёр TV

Тариф "Комфорт" (189 грн/мес): Viasat Sport, Футбол3, Xsport, Шахтёр TV

Тариф "Комфорт + спорт" (249 грн/мес): Viasat Sport, Футбол 1/2/3, Xsport, Setanta Sports, Setanta Sports +. Eurosport 1/2

Где в интернете мне смотреть весь этот футбол?

Из эксклюзивного контента на платформе Рината Ахметова идут те же трансляции, которые идут в эфире каналов "Футбол 1/2/3". Также в пакетах каналов здесь можно найти "2+2", "УНІАН", Setanta и остальные каналы.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

Кубок Украины

Суперкубок Украины

Первая лига Украины

Кубок Украины

Чемпионат Нидерландов

Чемпионат Турции

Кубок Италии

Суперкубок Италии

Копа Либертадорес

Чемпионат Аргентины

Кубок Бразилии

Отбор на ЧМ-2020

Лига наций УЕФА

Отдельного футбольного пакета здесь уже нет. Вероятно, поняли, что на oll.tv все это время заходили только за футболом, поэтому решили силой предлагать и другие каналы типа "Украина24" или "Донбасс". В пакете "Oll inclusive Xtra Sport" за 189 грн/мес можно взять 10 основных спортивных каналов: "Футбол 1/2/3", "Setanta Sports", Setanta Sports+", Евроспорт1, Евроспорт2, "Viasat Sport", "Шахтёр TV", "Xsport".

Компания продолжает наращивать объём спортивных трансляций. Этим летом ушла Бундеслига, но добавилась Италия. Вишенка на торте, конечно же, все три еврокубковых турнира.

Чемпионат Испании

Чемпионат Италии

Чемпионат Франции

Чемпионат Бразилии

Лига чемпионов

Лига Европы

Лига конференций

Недавно сервис выделил весь спортивный контент в отдельный пакет, который называется "Спорт" (ищите в своём профиле на сайте). Его можно приобрести за 199 грн/мес. Также все спортивные трансляции можно взять в общем тарифе "Максимальный" за 299 грн/мес. Здесь уже не только спорт, но телевидение, кино и другое.

В пакетах каналов можно приобрести подписку на каналы "Megogo Футбол", "2+2", "УНІАН", "Xsport", "Setanta Sports", "Setanta Sports+", "Eurosport1/2" и "Viasat Sport", Спорт 1/2.

У платформы нет своего спортивных пакета или эксклюзивного спортивного контента. Зато в "Тарифе M" за 99 грн/мес есть "базовый набор" спортивных каналов (естественно без двух первых "Футболов"): "Setanta Sports", "Setanta Sports+", "Футбол3", "Shakhtar TV", "Eurosport1/2", "Viasat Sport", "Xsport", "2+2" и "УНІАН".

Внимательно: это речь не про кабельного оператора, а про онлайн-кинотеатр. Это всё одна структура, но список каналов разный. На Воле-кабель не будет Лиги чемпионов.

Найти на сайте "Воли" пакет, где бы присутствовали каналы "Футбол 1/2", не удалось. При этом, в списке каналов они всё же присутствуют. Вообще, это один из самых сказочных ОТТ-сервисов Украины: пользовался им около недели, первые два дня не мог просто зарегистрироваться, потом мне работу тарифа бесплатно продлили без моего ведома, а теперь и просто каналы найти не могу. Зато Воля будет показывать еврокубки по сублицензии от Megogo - это их главный козырь.

Лига чемпионов. Все матчи (начиная с раунда плей-офф)

Лига Европы (начиная с группового этапа)

Лига конференций (начиная с группового этапа)

Пакеты каналов Воли:

"Воля спорт" - 100 грн/30 дней (можно подключить не больше одного устройства): "Первый автомобильный", "Xsport", "Setanta Sports+", "Футбол3", "Shakhtar TV", "Viasat Sport", Megogo Футбол.

"Воля Про спорт" - 199 грн/30 дней (можно подключить до трёх устройств): "Первый автомобильный", "Xsport", "Setanta Sports+", "Футбол3", "Shakhtar TV", "Viasat Sport", Megogo Футбол.

Правда ли, что у мобильных операторов тоже есть своё интернет-телевидение и там есть спорт?

Да. И Киевстар, и Водафон, и Лайфселл с разной степенью успешности развивают это направление.

Vodafone TV - это совместный проект с oll.tv. Там те же тарифы и там также можно посмотреть те же трансляции, что есть и на "Футболах".

Киевстар ТВ - это совместный проект с "1+1". Там футболов не найдёте, но есть необычнайная экзотика. Например - Лига чемпионов Азии.

TV Plus Lifecell - это совместный проект с "Воля TV". Поэтому еврокубки здесь тоже можно будет посмотреть.