Новый тренер сборной, победа Шахтера, отмена по Супряге. Главные новости за 17 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Павелко объявил о назначении уже далеко за полночь, но и это не все наши новости на сегодня. "Шахтер" сделал еще один шаг к групповому этапу Лиги чемпионов, Юрий Вернидуб близок к сенсации с молдаванами, Левандовский преподал урок Холанду; Супряга, похоже, остается в Киеве, а Роналду просчитывает варианты? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.