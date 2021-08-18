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Монако - Шахтер, Петракова кинули под танки, беспроигрышная стратегия УАФ | ТаТоТаке №247

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Новый выпуск футбольной программы!

Монако - Шахтер, Петракова кинули под танки, беспроигрышная стратегия УАФ | ТаТоТаке №247

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (№247) Михаил Спиваковский и Роберто Моралес анализируют первый матч "Шахтера" против "Монако" и приходят к мнению, что Де Дзерби строит команду на экспорт, не допуская ни единой осечки в Лиге чемпионов за счет матчей премьер-лиги.

Кроме того, в выпуске - размышления о назначении Александра Петракова и.о. главного тренера сборной Украины, инсайды о переходах внутри и вне УПЛ, короткое расследование Андрея Сенькива о житомирском "Полесье", а также последние новости о переезде Влада Супряги в серию А.

Плюс – ответы на вопросы: так является ли "Черноморец" фарм-клубом "Динамо"? Что сказал Екатирине Монзуль полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок? Останется ли на своем посту Лучано Лучи? И многое-многое другое.

  • Де Дзерби строит команду на экспорт?
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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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