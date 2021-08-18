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На стадионе Черноморец в Одессе состоится финал Кубка защитников Украины

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(2 голосов)
На стадионе Черноморец в Одессе состоится финал Кубка защитников Украины

facebook.com/fc.chernomorets

UA-Футбол
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24 августа, в день 30-летия Независимости Украины, на стадионе "Черноморец" в городе Одесса, состоится Большой финал "Кубка защитников Украины" по футболу. Это масштабное мероприятие стало результатом всеукраинских соревнований, в которых принимали участие 64 команды и более 2000 футболистов-любителей. Все они - участники боевых действий и ветераны АТО / ООС.

В решающих матчах сыграют:

  • команда "Ягуар" Национальная Гвардия Украины.
  • команда "Мариуполь АТО" Вооруженные силы Украины.
  • команда "Волынь АТО" сборная ветеранов российско-украинской войны.
  • команда "Славянск АТО" Национальная Гвардия Украины.

Начало матчей в 11:00. Вход на стадион будет свободным.

Также на YouTube-канале Федерации футбола участников АТО состоится прямая трансляция матчей >>>.

СПРАВКА

Футбольные турниры Лиги участников АТО происходят в Украине уже семь лет. Это самая масштабная в нашей стране программа спортивной реабилитации участников боевых действий и ветеранов АТО / ООС. Организатором и учредителем этих соревнований является Федерация футбола участников АТО под эгидой и при постоянной поддержке Всеукраинского объединения "Українці Разом".

Сейчас команды Лиги участников АТО участвуют в таких турнирах: Кубок Героев АТО (аналог чемпионата Украины), Суперкубок Героев АТО / ООС Украины (матч, в котором встречаются нынешний победитель турнира с прошлогодним триумфатором), Кубок Объединенных сил (участвуют лучшие команды от каждой силовой структуры) и чемпионат Европы по футболу среди ветеранов войны. Дополнительная информация на официальном сайте Федерации футбола участников АТО и Всеукраинского Объединения "Українці Разом"

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Комментарии (1)
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Governor-General (Odessa)
18.08.2021 в 18:13
За что Одессе это? Почему во Львове не сыграют или в Киеве? Вон в Тернополе на стадионе шлюхевича. Проведите в Одессе матч сборных Украины и Франции, например, а в Киеве - эту чушь.
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