Паритет Динамо, передача Яремчука и коррективы от Петракова. Главные новости за 18 августа. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Изменение заявки сборной Украины от Александра Петракова, но и это не все наши новости на сегодня. Успехи и неудачи наших футболистов в зарубежных клубах, ничья киевского "Динамо" с "Ингульцом", сделка для туринского "Ювентуса" и скандал в Полтаве в рамках второго раунда Кубка страны. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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