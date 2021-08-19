Паритет Динамо, передача Яремчука и коррективы от Петракова. Главные новости за 18 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Изменение заявки сборной Украины от Александра Петракова, но и это не все наши новости на сегодня. Успехи и неудачи наших футболистов в зарубежных клубах, ничья киевского "Динамо" с "Ингульцом", сделка для туринского "Ювентуса" и скандал в Полтаве в рамках второго раунда Кубка страны. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.