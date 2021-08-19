С фасада Олимпийского сняли баннеры с фотографиями легенд Динамо
24 августа на арене пройдет большой концерт ко Дню независимости Украины
sport.ua
В Киеве с фасада НСК "Олимпийский" сняли баннеры с фотографиями легенд киевского "
Ранее на фасаде были представлены знаменитые игроки и тренеры клуба: Владимир Мунтян, Михаил Фоменко, Евгений Рудаков, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, Олег Блохин, Виктор Колотов, Владимир Веремеев, Валерий Зуев, Анатолий Коньков, Петр Слободян, Стефан Решко, Владимир Трошкин.
Судя по всему, связано это с праздничным концертом на День независимости Украины, который пройдет на НСК 24 августа.
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