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С фасада Олимпийского сняли баннеры с фотографиями легенд Динамо

Общие новости
(1 голосов)

24 августа на арене пройдет большой концерт ко Дню независимости Украины

С фасада Олимпийского сняли баннеры с фотографиями легенд Динамо

sport.ua

Новина українською

В Киеве с фасада НСК "Олимпийский" сняли баннеры с фотографиями легенд киевского "Динамо".

Ранее на фасаде были представлены знаменитые игроки и тренеры клуба: Владимир Мунтян, Михаил Фоменко, Евгений Рудаков, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, Олег Блохин, Виктор Колотов, Владимир Веремеев, Валерий Зуев, Анатолий Коньков, Петр Слободян, Стефан Решко, Владимир Трошкин.

Судя по всему, связано это с праздничным концертом на День независимости Украины, который пройдет на НСК 24 августа.

С фасада Олимпийского сняли баннеры с фотографиями легенд Динамо - изображение 1
С фасада Олимпийского сняли баннеры с фотографиями легенд Динамо - изображение 2
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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев)
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Комментарии (15)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 00:28
А Милевский там был?))))))
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+1
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
20.08.2021 в 00:21
Правильно -это главная арена Шахтер Киев , вешайте на свое стадионе динамо
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+6
-1
grassion (Харьков)
20.08.2021 в 00:13
Нет, я Ув. Всех Легенд, но без этих одеял и стадион красивей! Если цените Легенд- Откройте музей что ли... а не тряпки(
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+2
-3
Пришта Литин (Київ)
20.08.2021 в 00:12
Команда-золото 1975г.
Ответить
+1
-1
igor_ignat (Weimar)
20.08.2021 в 00:05
зеленые УРОДЫ...
Ответить
+4
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.08.2021 в 00:05
На Динамо пусть вешают, а это национальный стадион.
Ответить
+5
-6
Igor1010 (Вінниця)
20.08.2021 в 00:12
А як там в донецьку стадіон...
Ответить
+6
-6
дЫркофан
20.08.2021 в 01:00
так же как в виннице нива
0
0
avatar
donkrot (Донецк)
20.08.2021 в 00:03
Надо повесить с легендами Шахтёра.
Ответить
+5
-7
Igor1010 (Вінниця)
20.08.2021 в 00:11
Так в шахтьорі легенди дуже чорні...
Ответить
+7
-7
дЫркофан
20.08.2021 в 01:01
сам сильно белый?на пальму залезь .....
0
0
янковский ян (Запорожье)
20.08.2021 в 00:01
Главное чтобы потом не забыли поцепить
Ответить
+5
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
20.08.2021 в 00:03
Легенд 95 квартала
Ответить
+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2021 в 00:20
плакат с юзиком может изменить центр тяжести "дуршлага"
+6
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
20.08.2021 в 00:36
Стадион так стадион
0
0


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