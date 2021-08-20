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Фиаско Зари в Лиге Европы, Марлос завершил карьеру в сборной. Главные новости за 19 августа 

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А также номинанты на звание игрока сезона от УЕФА 

Фиаско Зари в Лиге Европы, Марлос завершил карьеру в сборной. Главные новости за 19 августа 

Фото: ФК Рапид

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 19 августа

Заря с крупным счетом проиграла Рапиду

Выезд в Австрию на первый матч плей-офф Лиги Европы закончился для “Зари” поражением со счетом 0:3. Результат матча льстит венскому “Рапиду”. Австрийская команда очень эффективно реализовала свои полумоменты, что не скажешь о подопечных Виктора Скрипника. Голы в ворота Шевченко залетали после ошибок игроков “Зари”, гости же пробивали неточно. Ответный матч состоится через неделю, 26 августа.

Марлос завершил карьеру в сборной Украины

Полузащитник "Шахтера" Марлос принял решение завершить выступления в сборной Украины. 33-летний футболист выступил с обращением, в котором поблагодарил всех за помощь и поддержку в течение четырех лет. “Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем”, – написал Марлос.

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона

УЕФА огласил тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона. На награду претендуют полузащитник “Манчестер Сити” Кевин Де Брюйне, а также хавбеки “Челси” Н’Голо Канте и Жоржиньо. Победитель будет назван 26 августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов. Также в этот день будет объявлен и лучший тренер сезона. Кандидаты: Пеп Гвардиола (“Манчестер Сити”), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель (“Челси”).

Матч Казахстан – Украина могут перенести на нейтральное поле

Поединок отбора ЧМ-2022 Казахстан – Украина, который должен состояться первого сентября в Нур-Султане, может быть перенесен на нейтральное поле. Все дело в всплеске заболеваемости коронавирусом в Казахстане. Существуют два варианта – либо проведение игры в Казахстане, но без зрителей, либо перенос в другую страну. Решение будет принято в начале следующей недели, информирует Игорь Бурбас.

Состоялась жеребьевка третьего этапа Кубка Украины

В четверг в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/2022. В жеребьевке приняли участие 22 победителя второго предварительного этапа. На данном этапе в турнире участвуют только команды Первой и Второй лиг. Базовый день стадии – 31 августа.

Педро сменил Рому на Лацио

Впервые за 40 лет два римских клуба совершили между собой трансфер. “Лацио” подписал экс-вингера “Ромы” Педро. 34-летний атакующий хавбек провел в “Роме” всего лишь один сезон, присоединившись к “джалоросси” прошлым летом на правах свободного агента из “Челси”. В “Лацио” Педро получил девятый номер.

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