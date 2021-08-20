Поражение Зари, решение Марлоса, детали матча Украины. Главные новости за 19 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Поражение "Зари" в первом поединке плей-офф Лиги Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Решение Марлоса по поводу сборной Украины, претенденты на звание лучшего игрока и тренера от УЕФА, потенциальный перенос матча сборной Украины в другую страну и первый за 40 лет трансфер между двумя главными римскими клубами. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.