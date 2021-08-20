"Прекрасно проведенное время с другом". Шевченко сыграл в гольф с экс-капитаном Ливерпуля

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сыграл в гольф с экс-полузащитником "Ливерпуля" и "Тоттенхэм Хотспур" Джейми Реднаппом

"Прекрасно проведённое время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом", — подписал Шевченко совместное фото.

После ухода Шевченко исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины был назначен Александр Петраков. В сентябре национальная команда проведёт два матча в рамках отбора на ЧМ-22 против Казахстана, и Франции. Поединки пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

Добавим, что большую часть своей карьеры 48-летний Реднапп провел в "Ливерпуле"и даже был капитаном с 1999 года, пока не сменил клуб на "Тоттенхэм" в 2002 году.