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"Прекрасно проведенное время с другом". Шевченко сыграл в гольф с экс-капитаном Ливерпуля

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Экс-тренер сборной устроил себе активный отдых

"Прекрасно проведенное время с другом". Шевченко сыграл в гольф с экс-капитаном Ливерпуля

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

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Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сыграл в гольф с экс-полузащитником "Ливерпуля" и "Тоттенхэм Хотспур" Джейми Реднаппом

"Прекрасно проведённое время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом", — подписал Шевченко совместное фото.

После ухода Шевченко исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины был назначен Александр Петраков. В сентябре национальная команда проведёт два матча в рамках отбора на ЧМ-22 против Казахстана, и Франции. Поединки пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

Добавим, что большую часть своей карьеры 48-летний Реднапп провел в "Ливерпуле"и даже был капитаном с 1999 года, пока не сменил клуб на "Тоттенхэм" в 2002 году.

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В статье: Андрей Шевченко Джейми Реднапп
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