Территорию Олимпийского закроют с 21 по 25 августа
Арену готовят к концерту
uaf.ua
Территория НСК "Олимпийский" будет закрыта для посещения в период с 21 по 25 августа 2021 года.
Такое решение принято в связи с подготовкой масштабного концерта ко дню независимости Украины.
Помимо стадиона, будет закрыта территория спортивного пространства.
Ранее по этой же причине с фасада "Олимпийского"
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Источник:страница НСК Олимпийский в фейсбуке
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