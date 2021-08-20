Территорию Олимпийского закроют с 21 по 25 августа

Территория НСК "Олимпийский" будет закрыта для посещения в период с 21 по 25 августа 2021 года.

Такое решение принято в связи с подготовкой масштабного концерта ко дню независимости Украины.

Помимо стадиона, будет закрыта территория спортивного пространства.